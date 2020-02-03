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Çeyrek altın kaç lira?

03.02.2020 10:49

Son güncelleme : 03.02.2020 10:49
Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 düşüşle 303,2 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.



AA

Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 305,3 liradan tamamladı.

Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40  itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 303,2 liradan işlem görüyor.

Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında açılışta 1.592 doları gören ve sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8  azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.




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Altın Ons 1.576 1.576 -10,56  
Altın Gr. 304 304 -1,75  
Cumhuriyet 2.021 2.051 11,00  
Tam 2.011 2.061 11,84  
Yarım 972 997 5,72  
Çeyrek 487 498 2,86  
Gümüş.Ons 17,72 17,75 -0,29  
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