Altının gram fiyatı, yüzde 0,7 düşüşle 303,2 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.
Çeyrek altın kaç lira?
03.02.2020 10:49
Son güncelleme : 03.02.2020 10:49
AA
Gram altın, cuma günü, altının ons fiyatı ve dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak günü önceki kapanışın yüzde 0,8 üzerinde 305,3 liradan tamamladı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,7 altında 303,2 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
494 lira, Cumhuriyet altını da 2.022 liradan satılıyor.
Asya piyasalarında açılışta 1.592 doları gören ve sonrasında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 azalışla 1.576 dolardan işlem görüyor.
10:34119.190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 50,13
|Açılış
|: 119.437
|
|Önceki Kapanış
|: 119.140
|
119.523
En Düşük
118.762
10:345,9818
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0032
|Açılış
|: 5,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9800
|
5,9862
En Düşük
5,9764
10:346,6272
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0112
|Açılış
|: 6,6210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6020
|
6,6407
En Düşük
6,6208
10:34303,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -2,17
|Açılış
|: 303,20
|
|Önceki Kapanış
|: 305,37
|
306,44
En Düşük
303,05
BIST En Aktif Hisseler
|RYSAS
|8,25
|7.740.748
|% 16,53
|
|RYGYO
|7,50
|4.035.893
|% 15,56
|
|ESCOM
|3,00
|563.094
|% 9,09
|
|TSPOR
|2,96
|64.712.141
|% 8,82
|
|KERVN
|0,50
|219.362
|% 8,70
|
|GYHOL
|16,95
|366.290
|% -14,99
|
|HUBVC
|27,00
|3.898.206
|% -12,34
|
|EGCEY
|0,69
|8.177
|% -9,21
|
|KSTUR
|23,02
|829
|% -7,92
|
|TKNSA
|7,81
|2.055.998
|% -7,46
|
|SISE
|5,73
|333.961.323
|% 3,06
|
|TRKCM
|4,31
|184.210.747
|% 6,95
|
|ODAS
|2,17
|118.206.082
|% 2,36
|
|THYAO
|13,67
|111.264.233
|% -0,07
|
|SODA
|6,72
|95.821.183
|% 1,05
|
|SISE
|5,73
|333.961.323
|% 3,06
|
|ODAS
|2,17
|118.206.082
|% 2,36
|
|TRKCM
|4,31
|184.210.747
|% 6,95
|
|GUSGR
|2,65
|68.365.608
|% 3,52
|
|ISGYO
|1,85
|41.809.652
|% -1,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8464
|7,8858
|% -0,42
|
|Frank
|6,1799
|6,2172
|% -0,14
|
|Riyal
|1,5904
|1,5984
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-10,56
|
|Altın Gr.
|304
|304
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.021
|2.051
|11,00
|
|Tam
|2.011
|2.061
|11,84
|
|Yarım
|972
|997
|5,72
|
|Çeyrek
|487
|498
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|17,72
|17,75
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,05
|
|B. Petrol
|56,17
|56,17
|-0,45
|