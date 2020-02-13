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Çeyrek altın ne kadar oldu?

13.02.2020 10:35

Son güncelleme : 13.02.2020 11:12
Çin`de coronavirüs salgınından dolayı belirtilen vaka sayısının ve virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin aniden artmasının ardından, risk iştahının düşmesiyle, güvenli liman altının fiyatları artış gösterdi. Gram altın fiyatı 306 liraya, çeyrek altın 501 liraya, Cumhuriyet altını da 2,071 liraya yükseldi.



DHA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) hastalığa neden olan virüse COVID-19 adının verildiğini açıkladı; burada CO-korona, VI-virüs ve D-İngilizce hastalık anlamına gelen "disease" sözcüklerinin dizilmesi ve 2019 yılında ortaya çıktığı için de "19" eklenerek yapıldı.

COVID-19 ile ölümlerin artmasıyla artan talep endişelerine karşılık, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve diğer petrol üreticilerinin oluşturduğu OPEC+ grubunun üretim kısıntını artıracağı beklentisiyle petrol fiyatları yatay hareket ediyor.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.27 düşüşle 55.64 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.02 artışla 51.18 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

- gümüş, yüzde 0.70 artışla 17.62 dolardan,

- altın, yüzde 0.43 artışla 1,578.50 dolardan,

- bakır, yüzde 0.29 düşüşle 2.59 dolardan,

- platin, yüzde 0.24 artışla 969.60 dolardan ve

- paladyum yüzde 0.32 düşüşle 2,315.10 dolardan işlem görüyor.

Öte yandan gram altın, dün altının ons fiyatındaki düşüşe rağmen dolar kurundaki  yükselişe paralel değer kazanarak, günü yüzde 0,4 yükselişle 304,6 liradan  tamamladı.

Bugüne de kazançla başlayan altının gram fiyatı, saat 10.45 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,5 üzerinde 306,2 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda  Kapalıçarşı'da çeyrek altın 498 lira, Cumhuriyet altını da 2.040 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,4 artışla  1.574 dolardan işlem görüyor.

Analistler, Çin'de yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin açıklanan  verilerin risk algısının artmasına neden olduğunu belirterek, Çin'in Hubey  eyaletinde son 24 saatte can kaybında 242 artış olması ve tespit edilen vaka  sayısındaki artışın ivme kazanması ile altının ons fiyatının yükselişe geçtiğini  ifade etti.

Gram altın tarafında, jeopolitik gelişmelerin yön açısından  belirleyici olmasının beklendiğini aktaran analistler, Suriye konusunda ABD ve Rusya ile sürdürülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğuna  işaret etti.

Analistler, bugün ABD'de ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi ve haftalık  işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini kaydetti. Teknik açıdan  altının onsunda 1.562 doların destek, 1.577 ve 1.589 dolar seviyelerinin direnç  konumunda bulunduğunu belirten analistler, gram altında ise 310 liranın direnç  olarak dikkati çektiğini söyledi.




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Alış Satış %  
Altın Ons 1.574 1.574 6,85  
Altın Gr. 306 306 1,27  
Cumhuriyet 2.016 2.047 1,00  
Tam 2.007 2.058 0,19  
Yarım 970 995 0,09  
Çeyrek 487 498 0,04  
Gümüş.Ons 17,62 17,68 0,15  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,03  
B. Petrol 55,73 55,73 -0,06  
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