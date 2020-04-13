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Çeyrek altında tarihi rekor! Kritik sınırı geçti

13.04.2020 09:25

Son güncelleme : 13.04.2020 11:07
Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.



AA

Cuma günü, ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar kurundaki  yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde  0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan  369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7  üzerinde 368,7 lira seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 605  lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4  artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber  akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek,  teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise  350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.








 



 



 

   

 






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Alış Satış %  
Altın Ons 1.691 1.692 5,73  
Altın Gr. 369 369 5,38  
Cumhuriyet 2.359 2.415 35,30  
Tam 2.425 2.485 40,10  
Yarım 1.180 1.209 17,70  
Çeyrek 592 605 9,10  
Gümüş.Ons 15,24 15,28 -0,14  
Gümüş Gr. 3,33 3,34 0,02  
B. Petrol 31,87 31,87 0,39  
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