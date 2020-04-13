Altının gram fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesinin ardından 368,7 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.
Çeyrek altında tarihi rekor! Kritik sınırı geçti
13.04.2020 09:25
Son güncelleme : 13.04.2020 11:07
AA
Cuma günü, ons fiyatındaki sınırlı düşüşe karşın dolar
kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 362,7 liradan tamamladı.
Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, rekor seviye olan 369,4 lirayı görmesinin ardından saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 1,7 üzerinde 368,7 lira
seviyesinde seyrediyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın
605 lira, Cumhuriyet altını da 2.480 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 1.691 dolar seviyesinde bulunuyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini belirterek, teknik açıdan altının onsunda 1.660-1.700 dolar aralığının, gram altında ise 350-380 lira aralığının takip edileceğini söyledi.
10:5196.467
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
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|Açılış
|: 95.463
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|Önceki Kapanış
|: 96.471
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96.481
En Düşük
95.019
10:516,7706
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,7906
En Düşük
6,7014
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En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
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7,4470
En Düşük
7,3088
10:51368,73
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
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|Açılış
|: 368,73
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|Önceki Kapanış
|: 363,48
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369,55
En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|YBTAS
|5.740,00
|132.020
|% 10,00
|
|DOCO
|420,50
|13.980.060
|% 9,99
|
|RTALB
|7,16
|2.649.657
|% 9,98
|
|MTRYO
|3,20
|7.990.604
|% 9,97
|
|YONGA
|9,74
|22.714
|% 9,93
|
|ROYAL
|1,67
|21.161
|% -9,73
|
|ETYAT
|1,32
|733.348
|% -7,04
|
|PRZMA
|4,51
|1.256.242
|% -6,63
|
|IZTAR
|2,85
|64.555
|% -6,25
|
|BALAT
|1,72
|46.603
|% -6,01
|
|PGSUS
|54,65
|320.054.572
|% 7,26
|
|THYAO
|9,92
|257.188.536
|% 1,22
|
|GARAN
|8,51
|220.897.952
|% -1,39
|
|TSPOR
|4,49
|92.074.165
|% 4,42
|
|ASELS
|25,00
|91.233.354
|% -0,40
|
|CEMAS
|0,99
|50.812.794
|% 5,32
|
|YKBNK
|2,02
|84.227.974
|% -1,94
|
|IEYHO
|0,60
|23.041.321
|% 9,09
|
|EKGYO
|1,23
|40.836.828
|% 0,82
|
|IHLAS
|0,65
|20.373.424
|% 4,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4605
|8,5030
|% 1,74
|
|Frank
|7,0018
|7,0440
|% 1,38
|
|Riyal
|1,7982
|1,8073
|% 1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.691
|1.692
|5,73
|
|Altın Gr.
|369
|369
|5,38
|
|Cumhuriyet
|2.359
|2.415
|35,30
|
|Tam
|2.425
|2.485
|40,10
|
|Yarım
|1.180
|1.209
|17,70
|
|Çeyrek
|592
|605
|9,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|3,33
|3,34
|0,02
|
|B. Petrol
|31,87
|31,87
|0,39
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