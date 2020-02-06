Altının gram fiyatı, yüzde 0,2 yükselişle 300 lira seviyesinde bulunuyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 488 lira, Cumhuriyet altını da 1.996 liradan satılıyor.
Çeyrek ve gram altın kaç lira oldu?
06.02.2020 10:59
Son güncelleme : 06.02.2020 10:59
AA
Gram altın, dün, altının ons fiyatına paralel sınırlı da olsa değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 299,4 liradan tamamladı.
Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 300 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın
488 lira, Cumhuriyet altını da 1.996 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı ise şu sıralarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.559 dolardan işlem görüyor.
10:44123.556
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 1.234,92
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
10:445,9876
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0072
|Açılış
|: 5,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9810
|
5,9882
En Düşük
5,9757
10:446,5930
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0147
|Açılış
|: 6,5860
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6030
|
6,5934
En Düşük
6,5779
10:44300,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,61
|Açılış
|: 300,10
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,18
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|LINK
|27,70
|3.896.332
|% 12,60
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|ORMA
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|6.402
|% 9,82
|
|DITAS
|15,48
|5.073.181
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|
|GYHOL
|29,10
|2.593.339
|% 8,99
|
|DOKTA
|64,05
|2.272.046
|% -14,94
|
|BALAT
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|19.375
|% -5,15
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|DGKLB
|2,41
|22.477.281
|% -3,21
|
|THYAO
|14,77
|320.514.705
|% 1,10
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|PGSUS
|71,55
|180.147.389
|% -4,28
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|SASA
|9,34
|155.643.529
|% -1,27
|
|ODAS
|2,28
|213.053.013
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,79
|104.833.411
|% 5,92
|
|YKBNK
|3,10
|159.400.987
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,97
|124.471.203
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,76
|46.496.769
|% 1,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7532
|7,7921
|% 0,09
|
|Frank
|6,1251
|6,1620
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5911
|1,5991
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.558
|1.558
|1,12
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,41
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,69
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|0,02
|
|B. Petrol
|56,23
|56,23
|0,95
|