Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi, Çin hükümetinin Covid-19`dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar temin ettiğini duyurdu.
Çin, virüsten etkilenen şirketlere mali destek verdi
27.02.2020 17:03
Son güncelleme : 27.02.2020 17:03
DHA
Çin Bankacılık ve Sigorta Düzenleme Komisyonu (CBIRC) Baş Risk Sorumlusu Xiao Yuanqi, Perşembe günü yaptığı açıklamada Çin hükümetinin Covid-19'dan etkilenen küçük ve orta ölçekli şirketlere 135.8 milyar dolar
temin ettiğini duyurdu.
Virüsten en çok etkilenen hazır yemek, turizm ve lojistik sektörlerine öncelik verileceği belirtildi. Xiao, salgının merkez üssü olan Hubei eyaletindeki firmalara kredi faiz oranının daha düşük tutulacağını ifade etti.
Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Covid-19 sebebiyle ülke çapında 2.744 kişinin öldüğünü, vaka sayısının da 78,500'ün üzerine çıktığını açıklamıştı.
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