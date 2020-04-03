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Çin: Corona virüsün ekonomiye etkisi geçici

03.04.2020 15:01

Son güncelleme : 03.04.2020 15:01
Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, Cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, Covid-19 salgınının ülke ekonomisi üzerindeki etkisinin geçici olduğunu söyledi.



DHA

Çin'in resmi Merkez Bankası olan PBOC'nin Başkan Yardımcısı, Covid-19 pandemisinin ekonomi üzerinde oluşturduğu olumsuz etkilerin, 2008 krizinde yaşananların üzerine çıkmadığının altını çizdi.

Çin Halk Bankası (PBOC) Başkan Yardımcısı Liu Guoqiang, bununla birlikte Covid-19 pandemisinin küresel ekonomi üzerindeki olası etkilerinin boyutlarını bu aşamada kestirmenin zor olduğunu vurguladı.

PBOC, küçük ve orta ölçekli bankaların zorunlu karşılık oranlarını (ZK) 100 baz puan düşürerek, corona virüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine 400 milyar yuan, yani 56.38 milyar dolar likidite sağlayacak.

Banka, bu bankaların zorunlu karşılık oranlarını kademeli olarak 100 baz puan indireceğini açıkladı. İlk 50 baz puan indirim 15 Nisan'da, ikincisi 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.





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