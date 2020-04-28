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Çin ekonomisi için beklentiler keskin yükseldi

28.04.2020 14:21

Son güncelleme : 28.04.2020 14:44
Almanya merkezli Avrupa Ekonomik Araştırmalar Merkezi`nin (ZEW) en yeni araştırması, Covid-19 salgınını kontrol altına aldıktan sonra Çin ekonomisine ilişkin beklentilerin keskin bir şekilde yükseldiğini ortaya koydu.



DHA

Buna göre, bir sonraki yıl için ülkenin makroekonomik gelişimini yansıtan Çin Ekonomik Panel (CEP) göstergesi, Mart ayındaki 11.1 puan düzeyinden, Nisan'da 25.4 puan birden sıçramayla 36.5 puan düzeyine tırmandı.

Araştırma sonuçları ayrıca, Çin gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYH) büyüme görünümünün, ilk çeyrekteki Covid-19 kaynaklı sert daralma nedeniyle, ikinci çeyrekte yüzde 2.0 düzeyine, 2020 yılının tamamında da yüzde 3.4 düzeyine çekileceğini gösterdi.

ZEW Uluslararası Araştırma Birimi ve Finans Yönetimi'nden kıdemli araştırmacı Michael Schroeder, "GSYH öngörülerinde bu aşağı yönlü güncellemeler, tamamen Çin ekonomisinin ilk çeyrekteki zayıf performansı kaynaklı. Bununla birlikte, üçüncü çeyrekte de yüzde 4.2'lik bir büyüme öngörülüyor" dedi.

Araştırma, Covid-19 pandemisinin olumsuz etkileri nedeniyle genel anlamda Çin ekonomisinin mevcut durumunun, "hala görece zayıf" olduğunu gösteriyor.




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