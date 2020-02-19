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Çin`de üretim başladı, paladyum rekor kırdı!

19.02.2020 10:05

Son güncelleme : 19.02.2020 10:05
Covid-19 salgını nedeniyle Çin`de üretime ara veren otomobil üreticileri, salgın ile ilgili endişelerin azalması üzerine üretime yeniden başlama kararı alınca, paladyum fiyatları ons başına 2 bin 681.96 dolar ile tüm zamanların rekor düzeylerine yükseldi.



DHA

Paladyum ve onun konjen platininin yarısından fazlası katalitik konvertörlerde kullanılıyor ve bu da otomobil egzozundaki (hidrokarbonlar, karbon monoksit ve azot dioksit ) zararlı gazların yüzde 90'ını daha az zararlı maddelere dönüştürüyor (azot, karbon dioksit ve su buharı). Paladyum ayrıca elektronik, dişçilik, ilaç, hidrojen arıtma, kimyasal uygulamalar, yeraltı suyu arıtımı, beyaz altın üretimi ve mücevherlerde de kullanılıyor.

Covid-19 salgını endişelerinin azalmasıyla, General Motors Co., Fiat Chrysler Automobiles N.V. ve Toyota Motor Corp. art arda, daha önce salgın nedeniyle ara verdikleri üretimi yeniden başlattıklarını açıkladılar.

Fiat, Çin'deki iki fabrikasından birinde üretimin başladığını, ikincisinde de çok yakında başlayacağını açıkladı. Toyota'nın fabrikalarında da üretim bu hafta tek vardiya sistemiyle üretime başladı. General Motors'un bir sözcüsü de, şirketin Çin'deki 15 fabrikasında üretimin yeniden başlatılması için çalışmaların başladığını açıkladı. Audi AG firmasından yapılan açıklamada da Çin'de üretimin yeniden başlatıldığı belirtildi.




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