Çin Merkez Bankası, bu yıl ikinci kez bankaların zorunlu karşılık oranlarını düşürerek, corona virüs salgınıyla sarsılan ekonomiyi canlandırmak için finans sistemine, 78.7 milyar dolara karşılık gelen 550 milyar yuan likidite sağlayacak.
Çin`den zorunlu karşılık kararı
13.03.2020 15:59
Son güncelleme : 13.03.2020 15:59
DHA
Çin Merkez Bankası, internet sitesinde kapsamlı finansman hedeflerine ulaşmış bankaların zorunlu karşılık oranını 50-100 baz puan düşüreceğini açıkladı. Ticari bankaların zorunlu karşılık (ZK) oranları, buna ek olarak 100 baz puan daha düşürülecek.
Merkez Bankası'nın 2018 başından bu yana dokuzuncu defa yaptığı ZK indirimleri 16 Mart'tan itibaren geçerli olacak.
Virüsün ortaya çıkmasından bu yana para
politikasını gevşeten Çin Merkez Bankası borç verme faizini düşürdü. Bankalardan da corona virüs salgınından en çok etkilenen şirketlere ucuz kredi ve ödeme yardımı sunmalarını istedi.
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323,22
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|10.811.027
|% 10,00
|
|VESTL
|9,90
|27.065.808
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|41.491.509
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.028.822
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|532.656
|% 10,00
|
|AKGRT
|5,28
|5.670.931
|% -11,71
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,26
|936.071.071
|% 7,80
|
|THYAO
|9,27
|843.342.568
|% 9,32
|
|GARAN
|9,33
|467.353.289
|% 6,75
|
|EREGL
|8,47
|287.950.328
|% 3,93
|
|KRDMD
|2,15
|279.446.107
|% 7,50
|
|ODAS
|1,42
|253.684.346
|% 7,58
|
|IHLGM
|0,97
|137.612.778
|% 7,78
|
|KRDMD
|2,15
|279.446.107
|% 7,50
|
|YKBNK
|2,28
|269.218.305
|% 7,04
|
|EKGYO
|1,22
|137.346.357
|% 6,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8423
|7,8816
|% -0,87
|
|Frank
|6,5946
|6,6343
|% -1,03
|
|Riyal
|1,6738
|1,6821
|% -0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.595
|1.595
|18,25
|
|Altın Gr.
|322
|322
|1,44
|
|Cumhuriyet
|2.132
|2.164
|12,00
|
|Tam
|2.123
|2.176
|8,34
|
|Yarım
|1.026
|1.053
|4,03
|
|Çeyrek
|515
|526
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|15,81
|15,83
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,19
|3,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|35,48
|35,48
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