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Çin`in Suudi Arabistan`dan petrol ithalatı arttı

26.06.2020 16:23

Son güncelleme : 26.06.2020 16:23
Çin`in Suudi Arabistan`dan ithal ettiği ham petrol miktarı mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artarak 9 milyon 164 bin tona ulaştı.



AA

Ülkenin haber portalı Sina'ya göre Çin Gümrük Genel İdaresi, ülkenin  mayısta toplam 47 milyon 970 bin ton ham petrol satın aldığını, bu rakamın yıllık  bazda yüzde 19'luk artışı ifade ettiğini açıkladı.

Çin'in ham petrol ithalatında önemli paya sahip Suudi Arabistan'dan  mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 95 artışla 9 milyon 164 bin 983 ton ham  petrol alındığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ı 7 milyon 707 bin tonla Rusya, 6 milyon 962 bin tonla  Irak, 3 milyon 249 bin tonla Birleşik Arap Emirlikleri ve 3 milyon 243 bin 765  tonla Amman'ın izlediği kaydedildi.




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