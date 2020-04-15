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Corona virüs AB`ye 3 trilyon euroya mal oldu

15.04.2020 14:36

Son güncelleme : 15.04.2020 14:45
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadeleye yönelik önlemlerin 3 trilyon euroya mal olduğunu söyledi.



AA

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Kovid-19 ile mücadeleye  ilişkin  Brüksel'de basın toplantısı düzenledi.

Leyen, salgın nedeniyle AB ülkelerinde uygulanan kısıtlayıcı  tedbirlerin sağlık sistemlerine ciddi biçimde yardımcı olmakla birlikte büyük bir  ekonomik maliyet ortaya çıkardığını söyledi.

Kovid-19 sonucunda küresel ticaretin yavaşladığını hatırlatan von der  Leyen, Avrupa'da çeşitli ticari işletmeler ve fabrikaların kapalı olduğunu  anımsattı.

Von der Leyen, Avrupa'da ekonomik aktivitenin aşamalı biçimde  başlaması gerektiğini söyledi.

Avrupa'da malların serbest dolaşımının çok önemli olduğunu anlatan von  der Leyen, "Tek Pazar'ın tekrar çalışması  gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 ile mücadele için AB ülkelerinin sağlık sistemlerini  güçlendirecek ve  şirketleri destekleyecek çeşitli adımlar attıklarına dikkati  çeken von der Leyen, "AB'de Kovid-19 ile mücadeleye yönelik önlemlerin maliyeti 3  trilyon avroyu buldu." dedi.

MARSHALL PLAN ÇAĞRISI

Salgın sonrasına Avrupa ekonomisinin yeniden canlanması için ciddi  miktarda yatırım gerekeceğine işaret eden von der Leyen, "AB'nin gelecekteki  bütçesi salgın sonrası ekonomik toparlanmada kritik rol oynayacak. Avrupa'da  ekonomiyi canlandırmak için yeni Marshall Plan'a ihtiyaç var.  AB'nin 2021-2027  yıllarına yönelik bütçesi Kovid-19 krizinin yanıtını içermeli."  değerlendirmesinde bulundu.

Von der leyen, AB'nin gelecekteki bütçesinin içerisinde yatırım  mekanizması içermesi gerektiğini belirtti.

Ekonomileri daha dayanıklı ve sürdürülebilir hale getirmenin önemini  vurgulayan von der Leyen, gelecekte arz zincirlerini kısaltmak ve çeşitlendirmek  gerekeceğini anlattı.

TEK PAZAR HASAR GÖRDÜ

AB Konseyi Başkanı Michel de, AB ülkelerinin Kovid-19 nedeniyle  uyguladıkları sıra dışı tedbirlerin ekonomik hayatı önemli ölçüde etkilediğini  söyledi.

Avrupa'da kalkınmanın ana unsurlarından birinin Tek Pazar olduğuna  işaret eden Michel, "Ülkelerin aldıkları tedbirler nedeniyle Tek Pazar ciddi  hasar gördü. Tek Pazar'ı geliştirmemiz ve yeniden faal hale getirmemiz  gerekiyor." diye konuştu.

YATIRIM STRATEJİSİ BELİRLENMELİ

Kovid-19'un ekonomik etkilerine karşı "dev" bir yatırım stratejisi  belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Michel,  AB üyesi ülke liderlerinin 24  Nisan'da ekonomik toparlanma stratejisi ile ilgili video konferans toplantısı  yapacaklarını ifade etti.

Michel, Avrupa'nın özellikle bazı kritik ekipman ve ürünlerde dışarıya  daha az bağımlı hale gelmesinin önemli olduğunu sözlerine ekledi.




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