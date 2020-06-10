Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Corona virüs küresel gaz piyasasına `tarihin en büyük şokunu` yaşatacak

10.06.2020 08:57

Son güncelleme : 10.06.2020 08:57
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını ve kuzey yarım kürede yaşanan ılık kış şartları dolayısıyla küresel doğal gaz talebinin bu yıl 150 milyon metreküp azalarak, 3 trilyon 850 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Yüzde 4`lük bu düşüş, küresel gaz talebinde yıllık bazda tarihin en büyük düşüşü olarak kayıtlara geçecek.



AA

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) Gaz 2020 raporuna göre, küresel  doğal gaz piyasalarında talep önemli oranda azalırken, bu yıl Amerika Birleşik  Devletleri (ABD), Avrupa ve Asya gibi gelişmiş piyasalarda gaz talebindeki  gerileme yüzde 75'i bulabilir.

Bu yıl küresel gaz talebinin ise 150 milyar metreküp azalarak, 3  trilyon 850 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor. Yüzde 4'lük  bu düşüş, küresel doğal gaz talebinde yıllık bazda görülen tarihin en büyük  düşüşü olacak. Ayrıca, bu oranın 2008 ekonomik krizi nedeniyle gaz talebinde  yaşanan düşüşün iki katı olacağı hesaplanıyor.

Öte yandan, Kovid-19 salgını küresel petrol ve gaz piyasalarında arz  artışına sebep olurken, bu sektörlerdeki harcamaların kısılmasına ve yatırım  planlarının da kısa dönemde ertelenmesine yol açacak.

Gaz tedariğinin büyümesinde öncü olan ABD kaya gazı, Orta Doğu ve  Rusya petrol fiyatlarındaki çöküş ve talepteki belirsizlik nedeniyle baskı  altında bulunuyor.

Küresel gaz piyasalarında 2021'de bir sıçrama olması beklense de bu  büyümenin kriz öncesi dönemdeki öngörüleri yakalayamayacağı tahmin ediliyor.  Küresel gaz talebinde 2021'den sonra talebin en fazla Çin ve Hindistan'da  görülmesi bekleniyor.

Sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ise uluslararası gaz ticaretinin itici  gücü olacak. Son 2 yılda LNG projesi yatırımları Kuzey Amerika, Afrika ve  Rusya'da ilave ihracat kapasitesi oluşmasını sağlayacak.

SALGININ ETKİSİ KALICI OLACAK

IEA Başkanı Fatih Birol, rapora ilişkin yaptığı değerlendirmede, doğal  gazın mevcut krizden şu ana kadar petrol ve kömüre göre daha az etkilendiğini  belirterek, "Fakat, doğal gazın da mevcut krize karşı bağışıklığı olduğunu  söyleyemeyiz. Bu yıl talepteki rekor düşüş, güçlü şekilde büyümeye alışmış bir  endüstri için şartların dramatik bir şekilde değiştiğini gösteriyor." ifadelerini  kullandı.

Küresel gaz talebinin gelecek 2 yıl içinde kademeli olarak  toparlanacağını kaydeden Birol, "Bu, işlerin hızlı bir şekilde normal haline  döneceği anlamına gelmesin. Kovid-19 salgını büyüme oranlarını küçülterek ve  belirsizlikleri artırarak piyasadaki gelişmeler üzerinde kalıcı bir etki  yapacak." değerlendirmesinde bulundu.




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.237
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  109.945  
Önceki Kapanış :  109.237  
En Yüksek
110.330 En Düşük
108.456
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IZTAR 6,05 3.381.878 % 10,00  
YONGA 29,48 828.653 % 10,00  
RTALB 22,66 3.325.106 % 10,00  
ISBIR 887,90 1.198.203 % 10,00  
TACTR 6,72 1.540.244 % 9,98  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6326 8,6759 % 0,13  
Frank 7,1153 7,1582 % -0,04  
Riyal 1,8023 1,8114 % -0,18  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.718 2,66  
Altın Gr. 375 375 0,16  
Cumhuriyet 2.426 2.456 0,10  
Tam 2.497 2.527 0,20  
Yarım 1.219 1.230 0,10  
Çeyrek 609 616 0,00  
Gümüş.Ons 17,69 17,73 0,17  
Gümüş Gr. 3,86 3,87 0,03  
B. Petrol 40,66 40,66 -0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru