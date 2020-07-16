Uzmanpara yazarı ve Stratejist Cüneyt Paksoy, vatandaşın anbean takip ettiği altın fiyatları ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu.
Mahmut Ekinci
Cüneyt Paksoy`dan kritik altın açıklaması
16.07.2020 14:29
Son güncelleme : 16.07.2020 14:48
Stratejist Cüneyt Paksoy, Global piyasalardaki gelişmeleri, petrol ve dolar
endeksindeki son durumu yorumladı.
Paksoy, geçen hafta BIST 100'de 120 bin puanın aşılması ve sonrasındaki geri çekilmenin detaylarını ve beklentileri anlattı.
9 yıl sonra bin 800 doları aşan ons altın
ve iç payasada vatandaşların yakından takip ettiği gram altın ve çeyrek altınla ilgili önemli açıklamalarda da bulunan Paksoy, "Gram altında kritik seviyelerdeyiz." dedi.
Cüneyt Paksoy'un piyasa yorumlarını izlemek için TIKLAYIN
14:32119.234
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 1.492,67
|Açılış
|: 118.735
|
|Önceki Kapanış
|: 117.741
|
119.451
En Düşük
118.735
14:326,8592
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0040
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8621
En Düşük
6,8490
14:327,8312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0049
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8411
En Düşük
7,8069
14:32398,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,72
|Açılış
|: 398,27
|
|Önceki Kapanış
|: 399,01
|
400,05
En Düşük
397,61
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|5,06
|9.527.723
|% 10,00
|
|YESIL
|17,84
|16.232.255
|% 9,99
|
|KENT
|1.248,30
|19.891.401
|% 9,99
|
|FMIZP
|66,60
|28.370.931
|% 9,99
|
|TRGYO
|4,52
|350.036.460
|% 9,98
|
|GLRYH
|13,10
|12.232.257
|% -4,66
|
|RTALB
|35,84
|30.578.283
|% -3,97
|
|ALYAG
|1,27
|1.113.938
|% -3,79
|
|AYEN
|6,41
|9.907.182
|% -3,75
|
|TSPOR
|4,88
|786.662.696
|% -3,56
|
|TSPOR
|4,88
|786.662.696
|% -3,56
|
|EKGYO
|2,30
|749.587.019
|% -1,71
|
|GARAN
|8,01
|724.356.027
|% 1,65
|
|THYAO
|12,13
|653.596.290
|% 2,80
|
|SASA
|12,85
|632.961.680
|% 7,71
|
|EKGYO
|2,30
|749.587.019
|% -1,71
|
|IHLGM
|1,87
|305.506.897
|% 3,89
|
|TSPOR
|4,88
|786.662.696
|% -3,56
|
|TRKCM
|4,69
|623.956.075
|% 1,08
|
|SKBNK
|1,68
|222.231.150
|% 1,82
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5738
|8,6168
|% -0,35
|
|Frank
|7,2224
|7,2659
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8230
|1,8322
|% 0,05
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.806
|-4,87
|
|Altın Gr.
|398
|398
|-0,74
|
|Cumhuriyet
|2.647
|2.687
|-11,00
|
|Tam
|2.663
|2.675
|-10,30
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|-5,00
|
|Çeyrek
|648
|655
|-2,50
|
|Gümüş.Ons
|19,25
|19,28
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|4,24
|4,25
|-0,03
|
|B. Petrol
|43,49
|43,49
|-0,30
|