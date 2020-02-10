Alman lüks otomobil üreticisi Daimler, maliyet azaltım tedbirlerini yoğunlaştırmayı ve 15 bine varan personelini işten çıkarmayı planlıyor.
Daimler, 15 bin kişiyi işten çıkaracak
10.02.2020 09:30
Son güncelleme : 10.02.2020 09:30
FOREKS
Daimler, Kasım ayında yaptığı açıklamada 2022 yılı sonuna kadar en az 10 bin kişiyi işten çıkarmayı planladığını ve personel sayısını azaltmanın 1,4 milyar euro
maliyet getireceğini ifade etmişti.
Daimler, işten çıkarılması planlanan personel sayısının artırılması içeren genişletilmiş tasarruf planlarını yarın yapacağı yıllık basın toplantısı ile duyuracak.
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