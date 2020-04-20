Dardanel Önentaş bankalara olan borçlarını kapattığını ve fabrika arazilerinin geri alım sürecinin başladığını duyurdu.
Dardanel bankalara olan borçlarını kapattı
20.04.2020 17:44
Son güncelleme : 20.04.2020 17:50
REUTERS
Dardanel, bankalara olan borçlarına karşılık, bina ve arazilerini geri alım hakkı içeren protokolle devretmişti.
Şirket KAP'a yaptığı açıklamada, " Vakıfbank, İş Bankası, Birleşim Varlık A.Ş. ve Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş.'ye gayrimenkul devri ve diğer borçlar için olan ödemeler bugün itibariyle tamamen yapılmış olup bu kurumlara şirketimizin hiçbir borcu kalmamıştır. Bedellerini ödediğimiz ilgili gayrimenkullerin tapularının şirketimize devri işlemlerine geçilmiştir" dedi.
Dardanel hisseleri saat 16.59'da %9.1 primle 7.58 liradan işlem görüyor. BIST-100 ise %0.5 artıda.
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