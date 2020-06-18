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Darphane yasal çalışma başlattı! Cezalandırılacak

18.06.2020 11:37

Son güncelleme : 18.06.2020 11:37
İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Darphane Genel Müdürlüğünce, piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan taklit ve düşük ayarlı altını yapan ve satanlar için yasal düzenlemelere ait çalışmaların başlatılması kararının alındığını bildirdi.



AA

Atayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sahte ve düşük ayarlı  altınların piyasada dolaşımı ve buna yönelik alınacak önlemlere ilişkin bilgi  verdi.

İKO olarak kamu yararını gözeterek ürettikleri ve geliştirdikleri tüm  proje ve hizmetlerle bir yandan esnafı korurken, diğer yandan müşteri haklarını  güvence altına alma hedefinde olduklarını aktaran Atayık, şunları söyledi:

"Odamıza yıllardır yapılan ve alışverişlerin özellikle hareketlendiği  düğün sezonu gibi özel dönemlerde sıklıkla dile getirilen sorunların başında,  piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit  ederek bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı altının benzerlerini yapanlar ve  satanlar geliyor.

Bu tür altın kalpazanlığı yapanlar, imitasyon altın üretenler ve düşük  ayar altın geliştirenler için yasalarımızda öngörülen herhangi bir cezai  müeyyidenin olmaması da ne yazık ki bu tür işlemleri yapanları cesaretlendiriyor.  Günümüzde imitasyon ve taklit altınların sanki gerçekmiş gibi bilinen internet  sitelerinden açık bir şekilde satılması da işin çözümünü zorlaştırıyor."

Tüketicilerin de bilmeyerek veya bedelinin çok altında bir fiyatla  internetten ya da imitasyon olarak satın aldıkları bu altınları düğünlerde hediye  olarak taktığını anlatan Atayık, düğün sahiplerinin, altının sahte olduğunu  bozdurmaya gittiğinde kuyumcuda anladığını dile getirdi.

Atayık, bu durumun çoğunlukla kuyumcu esnafı ile vatandaşları karşı  karşıya getirdiğine işaret ederek, "Bu durum meslektaşlarımızı zan altında  bırakıyor. Halbuki kuyumcu esnafının bu tür işlerle hiçbir alakası yok."  dedi.

"Yasal düzenlemelere ait Darphane Genel Müdürlüğünce çalışmaların  başlatılması kararlaştırıldı"

Atayık, göreve geldikleri günden bu yana piyasada adeta kangren haline  gelen ve çoğunlukla iyi niyetli kuyumcu esnafını zor durumda bırakan bu konuya  çözüm geliştirmek amacıyla Emniyet yetkilileri ve Darphane Genel Müdürlüğü  yetkilileriyle istişarelerde bulunduklarını dile getirdi.

Özellikle internet üzerinden yapılan satışlarla birlikte artan  suistimallerin önüne geçmek amacıyla bir yazılım geliştirdiklerini ve altın ve  mücevher satışı yapan tüm alışveriş portallarına İKO referansı olmayan hiçbir  işletmenin ürün satışına izin vermemeleri çağrısında bulunduklarını anlatan  Atayık, şu bilgileri verdi:

"Bu çağrımıza birçok portalın olumlu yanıt verdiğini ve ürünlerini  pazarlamak isteyenlerden İKO referansını istemeye başladığını belirtmek isteriz.  Kuyumcular Odası olarak piyasada ve internet siteleri üzerinden satılan Darphane  sikkelerini taklit ederek geliştirilen bujiteri, altın olmayan ve düşük ayarlı  altınların önüne geçmek amacıyla Darphane Genel Müdürlüğü üst yönetimiyle birçok  toplantı ve fikir alışverişinin ardından yasal bir çözüm arayışı içine  girdik.

Dün, Darphane Genel Müdür Yardımcısı Dr. Ahmet Güven Pado ve Darphane  Uygulama Dairesi Başkanı Hacı Altun'la bir araya geldik. Toplantıda, piyasada ve  internet siteleri üzerinden satılan Darphane sikkelerini taklit ederek bujiteri,  altın olmayan ve düşük ayarlı altın benzerlerini yapanlar ve satanlar için yasal  düzenlemelere ait Darphane Genel Müdürlüğünce çalışmaların başlatılması  kararlaştırıldı."

En kısa zamanda bu düzenlemelerin hayata geçmesi için görüş birliğine  vardıklarını bildiren Atayık, kısa bir süre sonra yapılacak yasal düzenlemelerden  sonra bu ürünleri basan, satan ve alanların ağır hapis ve para cezasına maruz  kalacaklarını söyledi.

Atayık, "Günümüzde para kalpazanlığını yapanlara uygulanan hapis ve  para cezalarının benzerinin altın sahtekarlığı ve taklitçiliğini yaparak  insanları dolandıran, esnafı müşterilerle karşı karşıya getiren kötü niyetli  kişilere de uygulanacağını belirtmek isteriz." ifadelerini kullandı.

"Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklit edilmesi,  pazarlanması ve satılması imkansız hale gelecek"

Mustafa Atayık, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 197'inci maddesine  göre, tedavülde bulunan parayı, sahte olarak üreten, ülkeye sokan, nakleden,  muhafaza eden veya tedavüle koyan kişinin, iki yıldan on iki yıla kadar hapis ve  on bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırıldığını anımsattı.

Sahte parayı bilerek kabul eden kişinin de, bir yıldan üç yıla kadar  hapis ve adli para cezası ile cezalandırılığını dile getiren Atayık, şunları  söyledi:

"Sahteliğini bilmeden kabul ettiği parayı bu niteliğini bilerek  tedavüle koyan kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılıyor.  Artık, Darphane damgalı Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklidini yapan,  bijuteri, ikinci el baskı yapan ve düşük ayarlı üretim yapanlara göz  açtırmayacağız. Yakından hayata geçmesini beklediğimiz yasal düzenlemeyle altın  sahtekarlıklarıyla piyasayı bozan bu kötü niyetli kişilerin, artık adli işlemden  kısa süre sonra elini kolunu sallayarak dışarı çıkamayacak.

Kuyumcu esnafımız ve müşterilerimiz müsterih olsunlar, bu kalpazanlar,  en ağır hapis ve para cezalarıyla cezalandırılacaktır. Böylece, Darphane üretimi  olan Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarının taklit edilmesi, pazarlanması ve  satılması imkansız hale gelecektir."





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