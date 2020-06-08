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DBRS, Almanya`nın kredi notunu teyit etti

08.06.2020 08:47

Son güncelleme : 08.06.2020 08:48
Kanada merkezli kredi derecelendirme kuruluşu DBRS, Almanya`nın kredi notunu teyit etti.



DBRS'den yapılan açıklamaya göre, ülkenin uzun dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notu 'AAA', kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden notu 'R-1(High)' olarak teyit edildi.

Kredi notunun görünümü 'Durağan' olarak belirlendi.




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