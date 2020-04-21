GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Demir çelik üreticileri ithalatta vergi artışından memnun

21.04.2020 11:44

Son güncelleme : 21.04.2020 11:44
Türkiye Çelik Üreticileri Derneği Genel Sekreteri Veysel Yayan, Cumhurbaşkanı Kararı ile demir çelik ürünlerinin ithalatında vergi artışına gidilmesinden memnuniyet duyduklarını belirterek, "Alınan karar, Ticaret Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini, katma değerin Türkiye`de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet içinde olduğunu göstermesi açısından önemli" dedi.



AA

Resmi Gazete'nin 18 Nisan tarihli sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı  Kararı ile bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergisi oranları 3 ay  geçerli olmak üzere artırılmıştı.

Yayan, AA muhabirine, alınan kararı ve Türkiye'de çelik üretim ve  tüketiminin düşüş nedenlerini değerlendirdi.

Önce ABD'nin çelik sektörüne uygulanan vergileri artırdığını, ardından  Türk üreticilerin yöneldiği Avrupa Birliği'nin (AB) de koruma tedbiri aldığını  anımsatan Yayan, bu tedbirler sonucu iki bölgeye de çelik ihracatının  zorlaştığını söyledi.

Yayan, bu olumsuzlukların Haziran 2019'dan itibaren Türkiye'de alınan  ekonomik istikrar tedbirleriyle düzelme eğilimine girdiğini ifade etti.

Tedbirlerin etkisiyle otomotiv, beyaz eşya ve inşaat gibi sektörlerde  çelik tüketiminin arttığına işaret eden Yayan, ancak tüketimdeki artışın çelik  üretimine yansımadığını bildirdi.

Yayan, bu durumda çelik tüketicisi sektörlerin ithalata yönelmesinin  etkili olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Çelik tüketimi yıllık bazda Kasım 2019'da yüzde 40,7, Aralık 2019'da  yüzde 66,8, bu yılın ocak ayında yüzde 58,9, şubatta yüzde 34,2 arttı. Bu artış  oranları çok yüksek, normal şartlarda üretimin de artması beklenir ancak böyle  olmadı. Çelik üretimi Kasım 2019'da yüzde 8,1 azalırken, Aralık 2019'da yüzde  0,2, bu yılın ocak ayında yüzde 17,4, şubat yüzde 8,2 artış gösterdi. Çelik  tüketicisi sektörler girdi olarak kullanacakları malzemeyi Türkiye'den temin  etmek yerine ithalata yöneldiler."

"AB'NİN UYGULADIĞI KOTAYI KALDIRMASINI BEKLİYORUZ"

Yayan, Türkiye'nin çelik sektörünü her yıl yüzde 6-7 büyüten bir ülke  iken, üst üste 2 yıl çelik üretiminde gerileme yaşandığını söyledi.

Bu durumun istihdamı ve katma değeri de olumsuz etkilediğini ifade  eden Yayan, tüm bunları dikkate alan Ticaret Bakanlığının tedbirler getirdiğini   bildirdi.

Yayan, AB ile çelik sektöründe yapılan son 20 yıllık ticarete dikkati  çekerek şu değerlendirmede bulundu:

"18 yıl boyunca Türkiye AB'ye karşı çelik sektörü ticaretinde 6 milyar  dolar civarında açık verdi ve hiç sesini çıkarmadı. Ne zamanki onlar bize karşı  açık vermeye başladılar, hemen ilk yıldan tedbir başlattılar. Biz iki yıl üst  üste onlara fazla verdik, şimdi tekrar onlar bize fazla veriyor. Bu durumda bize  uyguladıkları kotayı gözden geçirmelerini ve kaldırmalarını bekliyoruz. Hem  muhatabınıza daha fazla satıyorsunuz hem de onun satmasını engelliyorsunuz.  Aranızda Serbest Ticaret Anlaşması bulunmasına rağmen böyle bir durum kabul  edilebilir ve mantıklı değil."

Avrupa Çelik Üreticileri Federasyonunun mevcut kotaların yüzde 25  seviyesine indirilmesini istediğini belirten Yayan, örneğin inşaat demirinde bir  yıllık kotanın bir haftada bittiğini söyledi.

Yayan, AB'nin uyguladığı tedbirler düşünüldüğünde, Türkiye'nin  tedbirlerinin yeterli olmayabileceğini, dahilde işleme rejimi ve AB ile ilişkiler  doğrultusunda ilave tedbirler alınmasına da ihtiyaç duyduklarını vurgulayarak,  "Alınan karar, Ticaret Bakanlığının gelişmeleri yakından takip ettiğini, katma  değerin Türkiye'de kalması ve yurt içi istihdamın korunması konusunda hassasiyet  içinde olduğunu göstermesi açısından önemli. Alınan kararı memnuniyetle  karşılıyoruz." diye konuştu.

KARAR 18 NİSAN'DA ALINMIŞTI

Bazı demir çelik ürünlerine uygulanan gümrük vergilerinin oranlarının  3 ay süreyle artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, 18 Nisan'da Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararla, slab ve kütük, yassı hadde mamulleri, alaşımlı ürünler,  profiller ve paslanmaz sac gibi demir çelik ürünlerinde uygulanan gümrük  vergilerinin oranları, 15 Temmuz 2020'ye kadar uygulanmak üzere 5 puan  artırıldı.

Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac ve sıcak haddelenmiş  sacdan dikişli boru üreten tesisler ile beyaz eşya üreticilerinin doğrudan  ithalatında bu artış 2 puan olarak uygulanacak.

Kararla Türkiye'deki demir çelik sanayisinde üretim ve istihdamın korunması amaçlanıyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:2898.073
Değişim :  -0,88% |  -873,13
Açılış :  98.368  
Önceki Kapanış :  98.946  
En Yüksek
98.503 En Düşük
97.539
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 12,65 2.886.022 % 10,00  
BIZIM 13,45 78.001.813 % 9,98  
PINSU 4,87 37.090.503 % 9,93  
EKIZ 5,54 948.420 % 9,92  
BALAT 2,66 221.102 % 9,92  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,6099 8,6531 % 0,10  
Frank 7,1496 7,1927 % 0,13  
Riyal 1,8523 1,8616 % 0,45  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.694 1.695 -0,92  
Altın Gr. 379 380 1,08  
Cumhuriyet 2.435 2.493 9,30  
Tam 2.499 2.558 -1,80  
Yarım 1.217 1.249 4,70  
Çeyrek 611 625 2,30  
Gümüş.Ons 15,20 15,23 -0,10  
Gümüş Gr. 3,41 3,41 -0,00  
B. Petrol 22,52 22,52 -3,05  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru