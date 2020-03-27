Dev şirket çalışanların maaşında kesinti yapacak















General Motors, koronavirüs salgınının yol açtığı kriz karşısında 69 bin çalışanının maaşlarında geçici olarak yüzde 20 kesintiye gitme kararı aldı.



Ücretlerde indirimin Çarşamba günü başladığı belirtilen açıklamada, ücretlerde yaşanan bu kaybın 15 Mart 2021'e kadar faizi ile tazmin edileceği de ifade edildi.



GM ayrıca, evden çalışamayan 6500 personelini ücretli izne çıkaracak. Bu personeller maaşlarının yüzde 75'ini alacaklar ve sağlık güvencelerini koruyacaklar.