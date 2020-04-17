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Dev şirket günlük petrol arzını düşürecek

17.04.2020 13:00

Son güncelleme : 17.04.2020 13:00
Suudi Arabistan`ın milli petrol şirketi Saudi Aramco, mayıs ayı itibarıyla müşterilerine günlük 8,5 milyon varil ham petrol arz edeceğini bildirdi.



AA

Şirket, Suudi Arabistan Borsası Tadawul'a yaptığı açıklamada, söz  konusu miktara, hem yerli müşterilere sağlanan petrolün hem de  ihracatın dahil  olduğunu ifade etti.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) ve OPEC dışı bazı ham  petrol üreticisi ülkelerin 12 Nisan'da aldıkları üretim kesintisi kararına göre,  Suudi Arabistan'ın, günlük 11 milyon varil üretim seviyesini esas alarak mayıs ve  haziranda günlük üretimini 2,5 milyon varil azaltması bekleniyor.

Saudi Aramco, söz konusu karar doğrultusunda 1 Mayıs'tan itibaren  müşterilerine günlük 8,5 milyon varil ham petrol arz edecek.

OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, ham petrol  üretimlerini 1 Mayıs'tan 30 Haziran'a kadar günlük 9,7 milyon varil azaltma  kararı aldıklarını duyurmuştu.

OPEC, söz konusu günlük ham petrol üretimi kesinti miktarının 1  Temmuz-31 Aralık dönemini kapsayan 6 ay boyunca 7,7 milyon varil, 1 Ocak 2020-30  Nisan 2022 döneminde ise 5,8 milyon varil olacağını kaydetmişti.

ABD, Meksika, Kanada, Brezilya ve Norveç gibi OPEC grubu dışındaki  petrol üreticisi ülkelerin de gelecek ay petrol üretimlerini düşürmesiyle üretim  kesintisinin günlük 20 milyon varile ulaşması bekleniyor.

Üretim kesintisiyle, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle dünya  genelinde talebin düşmesi sonucu oluşan arz fazlasının azaltılması ve petrol  piyasasında arz-talep dengesinin yeniden sağlanması amaçlanıyor.






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