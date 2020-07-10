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Dış ticaret endeksleri açıklandı

10.07.2020 10:26

Son güncelleme : 10.07.2020 10:26
İhracat birim değer endeksi mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 azaldı.



İhracat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %3,4 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,0, yakıtlarda %60,8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %2,3 azaldı.

İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %38,7 AZALDI

İhracat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %38,7 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,3, ham maddelerde (yakıt hariç) %27,0, yakıtlarda %16,3 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %44,3 azaldı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ %13,1 AZALDI

İthalat birim değer endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %13,1 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %2,6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) %11,8, yakıtlarda %54,1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %5,9 azaldı.

İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %17,5 AZALDI

İthalat miktar endeksi Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %23,1, ham maddelerde (yakıt hariç) %12,2, yakıtlarda %26,4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %22,7 azaldı.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ %20,7 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,3 olan ihracat miktar endeksi %20,7 artarak, 2020 Mayıs ayında 123,4 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 176,8 olan ihracat miktar endeksi %30,5 azalarak, 2020 Mayıs ayında 122,9 oldu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ %9,2 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 Nisan ayında 102,1 olan ithalat miktar endeksi %9,2 artarak, 2020 Mayıs ayında 111,5 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2019 Mayıs ayında 122,6 olan ithalat miktar endeksi %6,8 azalarak, 2020 Mayıs ayında 114,2 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ 2020 YILI MAYIS AYINDA 112,5 OLARAK GERÇEKLEŞTİ

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Mayıs ayında 101,3 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 11,2 puan artarak, 2020 yılı Mayıs ayında 112,5 oldu.








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