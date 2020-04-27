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Doğal gaz ithalatı arttı

27.04.2020 15:14

Son güncelleme : 27.04.2020 15:14
Türkiye`nin doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23 artarak, 5 milyar 261 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşti.



AA

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun şubat ayına ilişkin "Doğal Gaz  Piyasası Sektör Raporu"na göre, ithalatın yaklaşık 2 milyar 739 milyon metreküpü  boru hatlarıyla, 2 milyar 522 milyon metreküpü de sıvılaştırılmış doğal gaz  tesisleri aracılığıyla gerçekleştirildi.

Böylece doğal gaz ithalatı şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde  23 artarak, 5 milyar 261 milyon metreküpe yükseldi.

Bu dönemde en fazla doğal gaz alımı yapılan ülke, 1 milyar 112 milyon  metreküple Rusya oldu. Rusya'yı, 931 milyon metreküple ABD ve 859 milyon  metreküple Azerbaycan izledi. İthalatın kalan kısmı Cezayir, İran, Katar,  Nijerya'dan yapıldı.

KONUTLARDA DOĞAL GAZ TÜKETİMİ ARTTI

Doğal gaz tüketimi ise söz konusu dönemde yüzde 11,3 artışla 5 milyar  670 milyon metreküp olarak hesaplandı.

Doğal gaz tüketimi, elektrik santrallerinde yüzde 33,5 artışla 790  milyon metreküpe ulaşırken, konutlarda yüzde 8,7 artışla 2 milyar 762 milyon  metreküpe yükseldi. Şubatta organize sanayi bölgelerinin doğal gaz tüketimi yüzde  16,5 artarak 352 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.

Söz konusu dönemde, Türkiye'de doğal gaz stok miktarı yüzde 11,6  azalarak, 1 milyar 914 milyon metreküp oldu.




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