Türkiye`nin bu yılın ilk çeyreğindeki doğal gaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artışla 16 milyar 640 milyon metreküp oldu.
Doğal gaz tüketimi ilk çeyrekte arttı
01.06.2020 11:30
Son güncelleme : 01.06.2020 11:30
AA
AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ocak-mart döneminde 15 milyar 191 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi.
Doğal gaz tüketimi ise ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 16 milyar 640 milyon metreküpe yükseldi.
Bu dönemde, konutlardaki tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 7 milyar 909 milyon metreküp olarak belirlendi. Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 47,5 ile en yüksek paya sahip oldu.
Elektrik santrallerinin kullandığı doğal gaz miktarı 2 milyar 465 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşirken, organize sanayi bölgeleri 1 milyar 65 milyon metreküp doğal gaz tüketti.
Kalan 5 milyar 200 milyon metreküplük kısım ise ticarethane, kimya, petrol rafinerileri ve diğer sektör grupları tarafından tüketildi.
EN FAZLA TÜKETİM OCAKTA
Türkiye'de bu dönemde en fazla doğal gaz tüketimi, 6 milyar 504 milyon metreküple ocak ayında gerçekleşti. Şubatta 5 milyar 670 milyon metreküp gaz tüketilirken, marttaki tüketim 4 milyar 465 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.
Ocak-mart döneminde doğal gaz tüketiminde abone grubu bazında en fazla düşüş ise elektrik santrallerinde görüldü.
Elektrik santralleri ocakta 1 milyar 287 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi. Santraller, şubatta 790 milyon metreküp gaz tüketirken, bu miktar martta 388 milyon metreküp olarak hesaplandı.
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