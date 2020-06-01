Doğal gaz tüketimi ilk çeyrekte arttı













AA

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye ocak-mart döneminde 15 milyar 191 milyon metreküp doğal gaz ithal etti. Doğal gaz ithalatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,6 artış gösterdi.Doğal gaz tüketimi ise ilk 3 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 16 milyar 640 milyon metreküpe yükseldi.Bu dönemde, konutlardaki tüketim geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,7 artışla 7 milyar 909 milyon metreküp olarak belirlendi. Konutlarda doğal gaz tüketimi yüzde 47,5 ile en yüksek paya sahip oldu.Elektrik santrallerinin kullandığı doğal gaz miktarı 2 milyar 465 milyon metreküp seviyesinde gerçekleşirken, organize sanayi bölgeleri 1 milyar 65 milyon metreküp doğal gaz tüketti.Kalan 5 milyar 200 milyon metreküplük kısım ise ticarethane, kimya, petrol rafinerileri ve diğer sektör grupları tarafından tüketildi.Türkiye'de bu dönemde en fazla doğal gaz tüketimi, 6 milyar 504 milyon metreküple ocak ayında gerçekleşti. Şubatta 5 milyar 670 milyon metreküp gaz tüketilirken, marttaki tüketim 4 milyar 465 milyon metreküp olarak kayıtlara geçti.Ocak-mart döneminde doğal gaz tüketiminde abone grubu bazında en fazla düşüş ise elektrik santrallerinde görüldü.Elektrik santralleri ocakta 1 milyar 287 milyon metreküp doğal gaz tüketimi gerçekleştirdi. Santraller, şubatta 790 milyon metreküp gaz tüketirken, bu miktar martta 388 milyon metreküp olarak hesaplandı.