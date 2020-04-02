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Doğu Karadeniz`den 357,7 milyon dolarlık ihracat

02.04.2020 14:08

Son güncelleme : 02.04.2020 14:08
Doğu Karadeniz`deki 4 ilden 1 Ocak-31 Mart döneminde gerçekleştirilen ihracat 357 milyon 714 bin 165 dolara ulaştı.



AA

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, yaptığı yazılı açıklamada, sorumluluk alanlarındaki Trabzon,  Rize, Artvin ve Gümüşhane'den bu yılın üç aylık döneminde gerçekleştirilen  ihracatın, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5 artarak 357 milyon 714 bin  165 dolara yükseldiğini bildirdi.

Kalyoncu, Trabzon'dan yapılan ihracatın bu dönemde geçen yıla göre  yüzde 5 artışla 300 milyon 73 bin 377 doları bulduğunu aktardı.

Söz konusu dönemde, Artvin'den yapılan ihracatın yüzde 56 artışla 14  milyon 911 bin 616 dolara yükseldiğini belirten Kalyoncu, Rize'den  gerçekleştirilen ihracatın yüzde 4 düşüşle 32 milyon 388 bin 402 dolara,  Gümüşhane'den yapılan ihracatın da yüzde 50 düşüşle 10 milyon 340 bin 770 dolara  gerilediğini kaydetti.

Kalyoncu, belirtilen dönemde yapılan ihracatın 220 milyon 710 bin 784  dolarlık kısmını fındık ve mamullerinin, 42 milyon 584 bin 248 dolarlık kısmını  yaş meyve ve sebze ürünlerinin, 26 milyon 582 bin 376 dolarlık kısmını da su  ürünlerinin oluşturduğuna dikkati çekti.

Doğu Karadeniz'den üç ayda 109 ülkeye ihracat yapıldığının altını  çizen Kalyoncu, "En fazla ihracat İtalya, Almanya, Rusya Federasyonu, Gürcistan  ve Fransa'ya gerçekleştirildi. Bu ülkelerden Almanya'ya yönelik ihracatımızda  yüzde 61, Gürcistan'a yönelik ihracatımızda ise yüzde 45 oranlarında önemli  artışlar yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, dünyayı tehdit eden yeni tip corona virüs (Kovid-19)  salgınının yol açtığı tahribatın ve özellikle de başta Avrupa olmak üzere önde  gelen ihraç pazarlarındaki yayılımının gelecek dönemde ihracata da olumsuz  yansıyacağına işaret etti.

"DESTEKLER ÖNEMLİDİR"

Bir çok ülkede uygulanan tedbirlerin, sokağa çıkma yasaklarının  tüketici taleplerini büyük oranda düşürdüğünü ve birçok alıcının da bundan dolayı  siparişlerini iptal ettiğini belirten Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Bu durum ihracatımıza önümüzdeki aylarda önemli oranda olumsuz etki  yapacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm sektörlere yönelik açıkladığı tedbirler,  ihracat camiamıza yönelik gerek Eximbank kredileri yönünden gerekse de Kredi  Garanti Fonu teminat imkanlarının artırılmasına yönelik yapılan destekler yaşanan  kayıpların telafisi ve istihdam kayıplarının önlenmesi açısından önemlidir. Vergi  ve sosyal güvenlik ödemelerinin ertelenmesi, kısa çalışma ödeneği şartlarının  iyileştirilmesi en azından firmalarımızın ayakta kalmasına önemli katkı  sağlayacaktır. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımıza ve devletimize müteşekkiriz."

Kalyoncu, salgının en kısa sürede kontrol altına alınarak halkın  sağlığının korunması temennisinde bulunarak, şöyle devam etti:

"Elbette bu salgının yol açtığı pazar daralması kısa bir süre için  ihracatımıza da olumsuz yansıyacaktır ancak salgının kontrol altına alınması ile  hızlı bir şekilde toparlanarak tekrar ihracatımızın artış trendine gireceğinden  ümitliyiz. Bunun için bu salgının bir an önce kontrol altına alınması amacıyla  halkımızın, devletimiz tarafından alınan tüm önlemlere sıkı sıkıya uyum  göstermesi çok önemlidir."

Canla başla vatandaşların hizmetinde olan ve verdikleri fedakarca  hizmetle gönüllerde taht kuran başta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca olmak üzere tüm  sağlık çalışanlarına şükranlarını sunan Kalyoncu, "İş dünyası ve  ihracatçılarımıza yönelik alınan tedbirlerle bizlere destek veren başta Sayın  Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ve tüm devletimiz yetkililerine  ihracatçılarımız adına şükranlarımızı arz ediyoruz." ifadesini kullandı.





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