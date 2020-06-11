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Dolandırıcılar yeni kredi destek paketlerini fırsat bildi

11.06.2020 12:52

Son güncelleme : 11.06.2020 12:52
Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Genel Başkanı Aziz Koçal, geçen hafta başlatılan kredi destek paketini fırsat bilerek tüketicileri arayan dolandırıcıların, kendilerine bankacı süsü vererek vatandaşları dolandırmaya çalıştığını söyledi.



AA

Koçal, tüketicileri, "yeni kredi tahsis edildi, limitiniz artırıldı,  telefonunuza gelen şifreyi bize söyleyin' şeklinde yapılan aramalara karşı uyardı.

TÜKODER Başkanı Koçal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların  yeni kredi destek paketlerini geçen hafta başında açıkladıklarını anımsatarak, bu  açıklama sonrası dolandırıcıların iş başı yaptığını söyledi.

Paketler açıklanır açıklanmaz dolandırıcıların harekete geçtiğini dile  getiren Koçal, şu bilgileri verdi:

"Öncelikle tüketici hakkında bilgileri ele geçiren dolandırıcılar,  daha sonra sabit bir telefon numarasından kendilerine bankacı süsü vererek  vatandaşı arıyor. Destek paketleri kapsamında kendilerine kredi tahsis edildiğini  veya kredi kartının limitinin artırıldığını belirtilen dolandırıcılar,  tüketiciden telefonuna gelen  şifreyi vermesini istiyor. Bu kişiye inanarak  telefonuna gelen şifreyi veren tüketicinin hesapları anında dolandırıcılar  tarafından şebeke üyelerinin hesabına aktarılarak boşaltılıyor."

"SİZİ ARAYANA HİÇBİR BİLGİYİ VERMEYİN"

Aziz Koçal, kısa süre önce Mersin'de benzer bir olayın yaşandığını,  emekli bir vatandaşın maaşının yattığı gün hesabının boşaltıldığını belirterek,  arayan kişilerin vatandaşı kimlik bilgilerini söyleyerek ikna ettiğini anlattı.

Bu konuda banka müşterisi olan tüketicilere uyarılarda bulunan Koçal,  "Vatandaşlarımız, bankadan aradıklarını söyleyen hiç kimseye itibar etmemeli,  kredi tanımlama, kredi kartı limiti artırma veya başka nedenle yapılan hiçbir  aramada bilgilerini vermemeli." dedi.

Koçal, kendisine herhangi bir işlem şifresi geldiği anda tüketicinin  direkt bankasını araması veya banka şubesine gitmesi gerektiğinin altını çizdi.

"KİMLİK BİLGİLERİ İYİ SAKLANMALI, SIM KART KOPYALANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Koçal, dolandırıcıların bilgileri nasıl ele geçirdiği konusunda soru  işaretlerinin bulunduğunu, bu konuda yetkililerin harekete geçmesi gerektiğini  söyledi.

Bankaların  şifre ve kimlik bilgilerinin saklama konusunda  sorumluluklarının bulunduğunu vurgulayan Koçal, "Bu konuda bankalar da önlem  almalı, kullanıcının kimlik bilgilerini iyi saklamalıdır." diye konuştu.

GSM operatörlerinin SIM kart kopyalama veya çıkarma işlemlerinde  mutlaka sorumluluk alması gerektiğini vurgulayan Koçal, "Kopyalama yoluyla ya da  sahte kimlikle SIM kart çıkarılmasında vatandaşın zararının tanziminin  operatörler tarafından karşılanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalı.  Sim kart her yerde satılmamalı, sim kart satan yer kartın güvenliğinden ve doğru  kişiye tesliminden sorumlu olmalı." ifadelerini kullandı.




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