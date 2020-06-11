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Dolar bugün ne kadar oldu?

11.06.2020 09:27

Son güncelleme : 11.06.2020 09:27
ABD Merkez Bankası`nın (Fed) beklendiği gibi faizleri sıfıra yakın düzeyde sabit tutmasının ardından küresel piyasalarda biraz daha gerileyen dolar, iç piyasada 6.80 liraya yakın düzeylerde tutunuyor.



DHA

ABD Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası yapılan açıklamada, gecelik faiz oranlarının oybirliğiyle yüzde 0.00 - 0.25 düzeyinde sabit tutulmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Açıklamada, faiz oranlarının, ekonominin son gelişmelere bağlı zorlukların üstesinden gelip düze çıktığından emin oluna kadar bu düzeylerde korunacağı vurgulandı.

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), yüzde 0.33 artışla başladığı Çarşamba günü, 109 bin 391 ve 110 bin 409 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.50 artışla 109 bin 778 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.70, BIST Mali Endeks yüzde 0.72, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.24 artıdaydı.

Haziran'da toplam 12.4 milyar liralık iç borç servisine karşılık 25.9 milyar lirası piyasadan toplam 27 milyar lira iç borçlanma öngören Hazine son iki günde düzenlediği üç ihale ile yaklaşık 9.5 milyar lira borçlandı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 440/450 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 12.14 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7686 lira ve en yüksek 6.7864 lirayı gördükten sonra, 6.78 6.79 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6811 lira ve en yüksek 7.7279 lirayı gördükten sonra, 7.69 7.70 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.5853 lira ve en yüksek 8.6466 lirayı gördükten sonra 8.59 8.60 lira aralığında hareket ediyor.

Fed kararının açıklanmasının ardından 1.13957 düzeyine kadar yükselerek 1.14 sınırına ulaşan euro dolar en son 1.1345 düzeyinde işlem görüyordu.




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EGCYO 1,65 1.930.258 % 10,00  
ISBIR 976,60 1.242.252 % 9,99  
RTALB 24,92 4.074.694 % 9,97  
DAGHL 9,60 2.681.999 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5708 8,6138 % -0,43  
Frank 7,1515 7,1946 % 0,05  
Riyal 1,8024 1,8114 % 0,17  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.728 1.729 -10,09  
Altın Gr. 377 377 -1,58  
Cumhuriyet 2.441 2.468 -14,40  
Tam 2.513 2.540 -10,80  
Yarım 1.226 1.238 -5,20  
Çeyrek 613 620 -3,10  
Gümüş.Ons 17,81 17,86 -0,27  
Gümüş Gr. 3,88 3,89 -0,06  
B. Petrol 40,27 40,27 -1,46  
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