Dolar haftalar sonra geriledi















Piyasalarda yarın Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararı bekleniyor.Yurt dışında ise artan corona virüs vakalarına rağmen teşvik paketleri ve aşıdaki gelişmeler küresel ekonomide iyimserliğin artmasına neden oluyor.Dolar/TL güne 6.83 seviyesinde başladı.Euro/TL ise 7.88 civarında seyrediyor.