Dolar/TL corona virüs kaynaklı sert satış baskılarının ardından bu sabah güne 6.72 TL, Euro/TL 7,35 seviyesinden başladı.
Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?
13.04.2020 08:41
Son güncelleme : 13.04.2020 08:41
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL
olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para
swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararını aldı. Öte yandan global piyasalarda cuma günü başlayan tatilin devam ettiği haftanın ilk gününe Dolar/TL 6,72, Euro/TL 7,35 seviyesinden başladı.
Küresel piyasalarda dolar, Fed'in küçük şirketler için açıkladığı devasa büyüklükte yeni bir borç verme programının etkisiyle ve corona virüs enfeksiyonlarında yavaşlama belirtileri güvenli liman talebini azaltmıştı.
Öte yandan OPEC ve Rusya, petrol fiyatlarını desteklemek için tarihin en büyük üretim kısıntısına girilmesini onayladılar.
Amerika’da petrol üreten eyaletlerin Cumhuriyetçi senatörleri Suudi yetkililerle görüştüklerini ve ham petrol üretiminin azaltılması için önemli adımlar atılması çağrısı yaptıklarını açıkladı.
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BIST En Aktif Hisseler
|IEYHO
|0,55
|18.044.803
|% 10,00
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|FRIGO
|10,67
|682.550
|% 10,00
|
|ISKUR
|374.000,00
|374.000
|% 10,00
|
|BMELK
|1,76
|707.808
|% 10,00
|
|YBTAS
|5.218,20
|463.462
|% 10,00
|
|TDGYO
|2,48
|1.998.616
|% -7,81
|
|SERVE
|2,19
|2.920.892
|% -6,81
|
|AYCES
|16,30
|590.889
|% -6,80
|
|QNBFL
|110,00
|40.544.291
|% -6,22
|
|TIRE
|6,92
|17.063.521
|% -5,59
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PGSUS
|50,95
|941.591.068
|% 9,15
|
|THYAO
|9,80
|747.585.969
|% 0,62
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|ASELS
|25,10
|547.099.839
|% -0,32
|
|GSRAY
|2,54
|650.449.523
|% -3,42
|
|YKBNK
|2,06
|503.397.713
|% 1,48
|
|GARAN
|8,63
|1.839.858.568
|% 1,65
|
|PETKM
|3,43
|487.480.095
|% -0,29
|
|CEMAS
|0,94
|123.218.686
|% 5,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3547
|8,3966
|% 0,47
|
|Frank
|6,9322
|6,9740
|% 0,38
|
|Riyal
|1,7814
|1,7903
|% 0,29
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-2,58
|
|Altın Gr.
|363
|363
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|2.326
|2.385
|4,80
|
|Tam
|2.390
|2.454
|8,70
|
|Yarım
|1.163
|1.194
|2,40
|
|Çeyrek
|583
|597
|1,40
|
|Gümüş.Ons
|15,23
|15,26
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,28
|3,30
|-0,02
|
|B. Petrol
|32,72
|32,72
|1,24
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