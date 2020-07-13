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Dolar haftanın ilk gününde ne kadar?

13.07.2020 08:49

Son güncelleme : 13.07.2020 09:25
Dolar/TL, haftanın ilk işlem gününe düşüşle başlamasının ardından 6,8640`tan işlem görüyor.



AA

Geçen hafta genelinde 6,64-6,87 bandında işlem gören dolar/TL, cuma  gününü önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 6,8682'den tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.20 itibarıyla  önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,1 değer kaybıyla 6,8640'tan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,2 artışla 7,7230'dan, sterlin/TL de yüzde 0,2  artışla 8,6920'den satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 96,4  seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise yüzde 0,3 artışla 1,1332  seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde ödemeler dengesi, Türkiye Cumhuriyet  Merkez Bankası beklenti anketi ve sanayi üretim endeksi verilerinin takip  edileceğini belirtti.

Yurt dışında veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden analistler,  yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber  akışının gündemdeki yerini koruduğunu dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84 seviyesinin destek, 6,88'in  direnç olarak izleneceğini bildirdi.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler,  cari işlemler hesabının mayısta 4,3 milyar dolar açık vereceğini, bu rakamın 2020  sonunda 17,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceğini öngörüyor. Öte yandan AA  Finans Sanayi Üretimi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, arındırılmamış  sanayi üretim endeksinin mayısta 2019'un aynı ayına göre yüzde 28,7 azalmasını  bekliyor.

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