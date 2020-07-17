Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8590`dan işlem görüyor.
Dolar haftanın son gününde ne kadar?
17.07.2020 09:14
Son güncelleme : 17.07.2020 10:40
AA
Dün 6,8525-6,8635 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8573'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 7,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla 8,6070'ten satılıyor.
Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,3 seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 1,1388 seviyesinde seyrediyor.
Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para
ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Euro
Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.
Yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber akışının da gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 bandının öne çıktığını söyledi.
10:25118.518
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -289,63
|Açılış
|: 118.865
|
|Önceki Kapanış
|: 118.808
|
118.914
En Düşük
118.361
10:256,8603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0041
|Açılış
|: 6,9040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9170
|
6,8604
En Düşük
6,8498
10:257,8205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0107
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8800
|
7,8205
En Düşük
7,7990
10:25396,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,65
|Açılış
|: 396,98
|
|Önceki Kapanış
|: 396,33
|
397,19
En Düşük
396,00
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|1.373,10
|14.374.584
|% 10,00
|
|MERIT
|30,80
|99.546
|% 10,00
|
|BFREN
|551,40
|5.886.688
|% 9,99
|
|PKENT
|405,00
|571.050
|% 9,99
|
|TKURU
|22,98
|99.320
|% 9,95
|
|ARTI
|1,77
|26.932
|% -8,76
|
|RODRG
|2,37
|3.555
|% -8,49
|
|BASCM
|4,11
|49.320
|% -6,59
|
|GARFA
|5,44
|163.107
|% -5,23
|
|AYEN
|6,03
|3.877.872
|% -4,89
|
|SASA
|13,14
|214.240.636
|% 0,15
|
|EKGYO
|2,27
|167.416.863
|% -0,44
|
|ASELS
|32,76
|146.902.015
|% -0,91
|
|TRGYO
|4,75
|145.512.382
|% 5,09
|
|THYAO
|11,97
|134.375.249
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,27
|167.416.863
|% -0,44
|
|TSKB
|1,26
|59.848.174
|% -0,79
|
|ODAS
|2,90
|117.482.069
|% 0,69
|
|TRGYO
|4,75
|145.512.382
|% 5,09
|
|YKBNK
|2,37
|69.001.164
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5833
|8,6263
|% -0,01
|
|Frank
|7,2343
|7,2779
|% 0,18
|
|Riyal
|1,8235
|1,8326
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|2,77
|
|Altın Gr.
|397
|397
|0,65
|
|Cumhuriyet
|2.581
|2.604
|4,60
|
|Tam
|2.658
|2.672
|4,70
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|2,30
|
|Çeyrek
|647
|654
|1,10
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,07
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|4,21
|4,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|43,11
|43,11
|-0,24
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