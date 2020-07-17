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Dolar haftanın son gününde ne kadar?

17.07.2020 09:14

Son güncelleme : 17.07.2020 10:40
Dolar/TL, haftanın son işlem gününe yatay başlamasının ardından 6,8590`dan işlem görüyor.



AA

Dün 6,8525-6,8635 dar bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki  kapanışın hemen üzerinde 6,8573'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne yatay başlamasının ardından saat 10.20 itibarıyla  önceki kapanışın hemen üzerinde 6,8590'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yatay seyirle 7,8130'dan, sterlin/TL de yüzde 0,1 değer kazancıyla  8,6070'ten satılıyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 96,3  seviyesinde dengelendi. Euro/dolar paritesi ise önceki kapanışın yaklaşık yüzde  0,1 üzerinde 1,1388 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve haftalık para ve  banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB)  açıklayacağı Profesyonel Tahminciler Anketi, Euro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de  konut başlangıçları, inşaat izinleri ve Michigan Üniversitesi güven endeksi başta  olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti.

Yeni tip corona virüs salgınına ve jeopolitik gelişmelere ilişkin haber  akışının da gündemdeki yerini koruduğunu kaydeden analistler, teknik açıdan  dolar/TL'de 6,84-6,88 bandının öne çıktığını söyledi.




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