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Dolar haftanın son gününde ne kadar?

21.02.2020 07:36

Son güncelleme : 21.02.2020 09:26
21 Şubat dolar fiyatı merak ediliyor. Dolar yeni güne 6.10 seviyesinde başladı.



İdlib'deki gelişmelerin izleneceği, Fitch kararının açıklanacağı haftanın son gününe dolar/TL 6,10 seviyesinden başladı. Analistler Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruyacağı tahmininde bulundu. Fitch kararı gece yarısından sonra gelecek.

Dolar/TL şu dakikalarda 6.10 seviyesinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 6.59'dan işlemde.

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Cumhuriyet 2.098 2.130 20,00  
Tam 2.088 2.140 20,65  
Yarım 1.009 1.035 9,99  
Çeyrek 506 518 4,99  
Gümüş.Ons 18,49 18,53 0,14  
Gümüş Gr. 3,63 3,64 0,03  
B. Petrol 58,70 58,70 -0,61  
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