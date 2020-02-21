Dolar haftanın son gününde ne kadar?

BIST En Aktif Hisseler
|MIPAZ
|3,56
|192.739.125
|% 19,87
|QNBFL
|151,80
|10.254.191
|% 15,00
|HATEK
|9,27
|45.395.295
|% 8,29
|UZERB
|2,16
|121.034
|% 8,00
|YONGA
|9,33
|133.238
|% 7,61
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|7,8503
|7,8897
|% 0,19
|Frank
|6,1861
|6,2234
|% 0,17
|Riyal
|1,6229
|1,6311
|% 0,08
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.629
|1.629
|9,35
|Altın Gr.
|320
|320
|1,99
|Cumhuriyet
|2.098
|2.130
|20,00
|Tam
|2.088
|2.140
|20,65
|Yarım
|1.009
|1.035
|9,99
|Çeyrek
|506
|518
|4,99
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|0,14
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,03
|B. Petrol
|58,70
|58,70
|-0,61
Seans Raporu
- 17:59DAGHL Yüzde -11.85 oranında düşüşle 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 737, 493 adet işlem
- 17:58ERSU Yüzde -12.32 oranında düşüşle 2.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 088 adet işlem
- 17:57KATMR Yüzde -7.33 oranında düşüşle 3.79 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 307, 011 adet işlem
- 17:56ARMDA Yüzde -13.22 oranında düşüşle 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 985 adet işlem
- 17:55 BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, EREGL, TUPRS