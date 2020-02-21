Dolar haftanın son gününde ne kadar?

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İdlib'deki gelişmelerin izleneceği, Fitch kararının açıklanacağı haftanın son gününe dolar/TL 6,10 seviyesinden başladı. Analistler Fitch'in Türkiye'nin kredi notunu 'BB-', görünümünü ise 'Durağan' olarak koruyacağı tahmininde bulundu. Fitch kararı gece yarısından sonra gelecek.Dolar/TL şu dakikalarda 6.10 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL ise 6.59'dan işlemde.