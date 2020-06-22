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Dolar kaç lira oldu?

22.06.2020 09:22

Son güncelleme : 22.06.2020 09:55
Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.



DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 112 bin 857 puan ve 114 bin 337 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.99 artışla 113 bin 611 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.8353 lira ve en yüksek 6.8546 lirayı gördükten sonra, 6.84 - 6.85 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.6820 lirayı gördükten sonra, 7.66 - 7.67 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.4927 lirayı gördükten sonra 8.47 - 8.48 lira aralığında hareket ediyor.

Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1254 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1187 düzeyindeydi.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLMSN 17,05 25.096.311 % 4,21  
IHYAY 1,21 161.775.818 % 0,00  
MARTI 1,16 17.539.460 % 0,00  
GARAN 8,33 2.199.094.707 % 0,00  
IHEVA 1,98 14.308.522 % 0,00  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4451 8,4875 % 0,21  
Frank 7,1685 7,2117 % 0,13  
Riyal 1,8194 1,8285 % 0,02  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.751 1.752 7,47  
Altın Gr. 385 386 1,58  
Cumhuriyet 2.504 2.520 33,20  
Tam 2.569 2.583 32,00  
Yarım 1.252 1.264 16,60  
Çeyrek 628 633 8,30  
Gümüş.Ons 17,85 17,89 0,26  
Gümüş Gr. 3,93 3,94 0,06  
B. Petrol 42,13 42,13 -0,06  
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