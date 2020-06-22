Covid-19 pandemisinde ikinci dalgaya ilişkin gelişmelere bağlı olarak ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceğine ilişkin endişelerin etkili olduğu piyasalarda risk iştahı baskı altında kalırken, dövizler yeni haftaya yatay başladı.
Dolar kaç lira oldu?
22.06.2020 09:22
Son güncelleme : 22.06.2020 09:55
DHA
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), geçen haftanın son işlem gününde 112 bin 857 puan ve 114 bin 337 puan arasında dalgalandıktan sonra, yüzde 0.99 artışla 113 bin 611 puanda kapandı. Kapanışta, BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.04 ekside, BIST Mali Endeks yüzde 1.38, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 0.47 artıdaydı.
Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi CDS 472/482 düzeyinde. Gösterge 10 yıllık faizler yüzde 12.1 düzeyinde tamamladı.
Döviz piyasalarındaki işlemlerde;
- dolar
en düşük 6.8353 lira ve en yüksek 6.8546 lirayı gördükten sonra, 6.84 - 6.85 lira aralığında,
- euro
en düşük 7.6418 lira ve en yüksek 7.6820 lirayı gördükten sonra, 7.66 - 7.67 lira aralığında,
- sterlin
en düşük 8.4376 lira ve en yüksek 8.4927 lirayı gördükten sonra 8.47 - 8.48 lira aralığında hareket ediyor.
Küresel piyasalarda 1.1168 - 1.1254 aralığına hareket eden euro/dolar paritesi 1.1187 düzeyindeydi.
18:05113.612
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
0
En Düşük
0
18:056,8471
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0016
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8546
En Düşük
6,8353
18:057,6742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0211
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,6820
En Düşük
7,6418
18:05385,58
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,57
|Açılış
|: 385,58
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|KLMSN
|17,05
|25.096.311
|% 4,21
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,21
|161.775.818
|% 0,00
|
|MARTI
|1,16
|17.539.460
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|IHEVA
|1,98
|14.308.522
|% 0,00
|
|FORMT
|3,36
|4.611.866
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|ASELS
|32,72
|2.998.301.996
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|TCELL
|16,95
|2.123.122.277
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,92
|3.022.287.325
|% 0,00
|
|VAKBN
|5,28
|2.111.245.349
|% 0,00
|
|GARAN
|8,33
|2.199.094.707
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,85
|496.968.654
|% 0,00
|
|PETKM
|4,13
|963.708.971
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4451
|8,4875
|% 0,21
|
|Frank
|7,1685
|7,2117
|% 0,13
|
|Riyal
|1,8194
|1,8285
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|7,47
|
|Altın Gr.
|385
|386
|1,58
|
|Cumhuriyet
|2.504
|2.520
|33,20
|
|Tam
|2.569
|2.583
|32,00
|
|Yarım
|1.252
|1.264
|16,60
|
|Çeyrek
|628
|633
|8,30
|
|Gümüş.Ons
|17,85
|17,89
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|0,06
|
|B. Petrol
|42,13
|42,13
|-0,06
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