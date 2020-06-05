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Dolar kuru bugün ne kadar? İşte rakamlar...

05.06.2020 09:32

Son güncelleme : 05.06.2020 09:32
Faizleri sabit tutan Avrupa Merkez Bankası`nın açıkladığı ekonomiyi destek kararları sonrasında euro 1.13 doları da aşarak 1.13778 dolara kadar yükseldi. ECB kararı öncesinde 7.55 lira dolayında hareket eden euro, karar sonrası 7.68 lirayı da aştı. ECB dünkü toplantıda corona virüs salgını sonrası başlatılan 750 milyar euro değerinde olan varlık alım programını (PEPP) 600 milyar euro artırarak 1.35 trilyon euroya yükseltti ve en erken Haziran 2021 olacak şekilde uzattı. Dolar ise en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7648 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında hareket ediyor.



DHA

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100), Perşembe günü 108 bin 779 puan ile 109 bin 853 puan arasında hareket ettikten sonra, yüzde 0.39 artışla 109 bin 536 puanda kapandı. Kapanışta BIST Sanayi Endeksi yüzde 0.03 artıda, BIST Mali Endeks yüzde 0.39 ekside, BIST Hizmetler Endeksi de yüzde 1.64 artıdaydı.

Yatırımcılarda risk iştahı giderek artarken, piyasaların gündeminde bugün açıklanması beklenen Moody's not güncellemesi olacak.

Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi 503/513 düzeyinde, gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem yüzde 11.62 bileşik düzeyindeydi.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

- dolar en düşük 6.7351 lira ve en yüksek 6.7648 lirayı gördükten sonra, 6.75 – 6.76 lira aralığında,

- euro en düşük 7.6259 lira ve en yüksek 7.6817 lirayı gördükten sonra, 7.67 – 7.68 lira aralığında,

- sterlin en düşük 8.4975 lira ve en yüksek 8.5503 lirayı gördükten sonra 8.54 – 8.55 lira aralığında hareket ediyor.

ECB Başkanı Christine Lagarde, varlık alım programının büyüklüğünün 600 milyar euro artırılmasının ardından düzenlenen basın toplantısında ekonominin ikinci çeyrekte keskin şekilde daralacağını söyledi.

Lagarde, ECB'nin üç yıllık ekonomik büyüme ve enflasyon tahminlerinin de yayımladığı toplantıda ekonominin üçüncü çeyrekten itibaren toparlanmaya başlayacağını vurguladı ve ekledi:

"Euro bölgesinden gelen veriler ekonomide emsali görülmemiş daralmaya, bazı anketler de ekonominin dibi gördüğüne işaret ediyor. ECB'nin tahminleri ekonomik büyümede sert daralma olacağını öngörüyor, toparlanma ikinci yarıda bekleniyor. ECB tüm tahmin ufkunda ekonomiye yönelik beklentilerini düşürdü. Açıklanan veriler ikinci çeyrekte sert daralma olacağını gösteriyor ve ekonominin üçüncü çeyrekte toparlanması bekleniyor. Euro bölgesinde enflasyonun önümüzdeki aylarda bir miktar gerilemesi, yıl sonuna kadar düşük seyretmesi bekleniyor. Varlık alım programının 600 milyar euro artırılması kararı yönetim kurulunda büyük ölçüde kabul gördü."




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