Dolar/TL dün jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalarak gün içinde en son Mayıs 2019`da görülen 6.05`e kadar yükselmişti. Bu sabah ise Dolar/TL güne 6.03 seviyesinin hemen altında başladı.
Dolar ne kadar oldu? İşte son durum
12.02.2020 09:16
Son güncelleme : 12.02.2020 09:19
REUTERS
BDDK para
swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %10'u ile sınırlandırılmasına karar verildiğini açıklamıştı. Bu sınır 2018 Ağustos ayından itibaren %25 olarak uygulanıyordu. Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre bankacılık sektörünün yasal özkaynakları 105 milyar dolar, bu hesaplamaya göre sınırlama 10.5 milyar dolara karşılık geliyor.
BDDK'nın swap adımının da desteğiye dolar/TL Cuma günü test ettiği 6.05 seviyesinden 5.9750'ye kadar geriledi. Ancak kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle gördüğü en düşük seviyelerde kalıcı olamadı ve yönünü yeniden yukarı çevirdi.
Capital Economics'den Jason Tuvey dün Türkiye'nin Suriye'de askeri varlığının gittikçe arttığına dikkat çekerek, "jeopolitik tansiyonun daha da tırmanmaya devam edeceğinden endişeli" olduklarını söyledi.
Londra swap piyasalarında gecelik vadede lira
faizleri BDDK adımı sonrası %75'e kadar yükseldi. Ancak gecelik faiz bu seviyelerde kalıcı olmadı. İlgili faiz 2019 ilk çeyrek sonunda kısa bir süre için %1,200'e kadar çıkmıştı.
JEOPOLİTİK TANSİYON PİYASALARDA YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Bankacılar piyasada yön belirleyici olarak jeopolitik gelişmeleri takip ediyor. Bankacıların TCMB verilerinden yaptığı hesaplamaya göre
banka Ocak ayında yaklaşık 2 milyar TL tutarında DİBS aldı. Tahvil
potföyü 20 milyar TL'nin üzerine çıkan TCMB alımlara devam ediyor.
Gösterge 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi geçen yıl Mayıs'ta %21 seviyesinden 10 puan gerilemiş durumda. Cuma günü spot kapanışta %10.60 olan bileşik getiri dün %11.16 oldu. Gösterge 2 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisinde ise Ocak sonunda en düşük %9.96 seviyesi test edildi. Bu seviyeler en son 2016 yılı son aylarında görülmüştü.
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|: 303,47
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303,80
En Düşük
302,92
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7849
|7,8240
|% 0,14
|
|Frank
|6,1491
|6,1861
|% 0,08
|
|Riyal
|1,6013
|1,6094
|% 0,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.564
|1.565
|-3,97
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-0,25
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,54
|17,59
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,01
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|B. Petrol
|54,99
|54,99
|0,98
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