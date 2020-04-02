Dolar/TL corona virüs kaynaklı güçlenen satış baskısıyla bu sabah güne 6.67 seviyesinde başladı.
Dolar ne kadar oldu?
02.04.2020 09:29
Son güncelleme : 02.04.2020 09:29
REUTERS
Beyaz Saray sağlık uzmanları, Amerikalıların evde kalma kurallarını takip etmemesi halinde 100,000 ile 240,000 arasında insanın hayatını kaybedeceğini öngörüyorlar. Doların başlıca altı para
birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dün %0.53 yükseldikten sonra bugün 99,588 seviyesinde yatay seyretti.
Dolara yönelik kuvvetli eğilim gelişmekte olan ülkeler para birimleri geneline de belirgin satış baskısı getirdi. Corona virüsün gelişmekte olan ülkelerde de hızla yayılması ve bu ülkelerin sınırlı sağlık kapasiteleri nedeniyle salgının kontrol altına alınmasının zor olacağı endişeleriyle gelişmekte olan para birimleri değer kaybetti.
Dolar/TL geçen ay sert bir yükselişle 6.60'ın üzerini test ettikten sonra merkez bankaları ve hükümetlerin açıkladığı önlemlerle 6.38'e kadar gerilemişti. TL'deki bu değer kazancı global piyasalarda da olduğu gibi geçici bir iyimserlik getirebilmişti.
Kur geçen haftayı 6.45'li seviyelere yükselerek tamamladı. Bu hafta ise satış baskısı yeniden kuvvetlendi. Salgına yönelik endişelerin yanında dünyada ekonomik aktivitenin uzun bir süre yavaş kalacağı endişeleri satış baskısında belirleyici konumda.
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En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
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|Açılış
|: 88.286
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|Önceki Kapanış
|: 89.085
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87.889
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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|: -0,66%
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|Açılış
|: 7,0520
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En Düşük
7,2928
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En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
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|Açılış
|: 340,42
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|Önceki Kapanış
|: 343,16
|
344,45
En Düşük
339,41
BIST En Aktif Hisseler
|DMSAS
|2,75
|21.621.181
|% 10,00
|
|IHGZT
|5,50
|677.202
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.662.270
|% 10,00
|
|DAGI
|2,09
|2.706.270
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|129.581
|% 10,00
|
|PEKGY
|2,43
|27.634.674
|% -10,00
|
|TMPOL
|4,68
|12.920.697
|% -10,00
|
|RTALB
|5,13
|14.559.930
|% -10,00
|
|KSTUR
|21,70
|24.383
|% -9,96
|
|BURVA
|11,68
|138.734
|% -9,95
|
|THYAO
|8,99
|783.371.135
|% -0,88
|
|ASELS
|22,88
|745.268.422
|% -3,05
|
|SASA
|7,90
|742.263.103
|% -9,92
|
|GARAN
|7,84
|714.081.653
|% -3,57
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|IHLGM
|1,07
|292.307.750
|% 1,90
|
|KRDMD
|2,02
|423.235.651
|% 6,32
|
|ISFIN
|3,02
|634.166.378
|% 5,23
|
|ODAS
|1,40
|287.421.699
|% 2,94
|
|IHLAS
|0,53
|92.542.406
|% 3,92
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2594
|8,3009
|% -0,07
|
|Frank
|6,8719
|6,9133
|% -0,62
|
|Riyal
|1,7659
|1,7747
|% -0,60
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.586
|1.587
|-4,96
|
|Altın Gr.
|340
|340
|-3,13
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,04
|14,09
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|-0,00
|
|B. Petrol
|26,83
|26,83
|2,09
|
Seans Raporu
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17:59XU100
Endeks 88, 739 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 01 altında . İşlem hacmi 10, 593.00 milyon TL de
-
17:59BURVA
Yüzde -9.95 oranında düşüşle 11.68 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 710 adet işlem
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17:58PEKGY
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 2.43 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 466, 157 adet işlem
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17:56KFEIN
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 11.91 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 278, 209 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -827, 75 kaybederek (% -0.98 ) 84, 026