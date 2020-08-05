Dolar ve altında son durum ne?















ALTIN TARİH YAZIYOR! İLK KEZ 2 BİN DOLARI AŞTI

Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar, güvenli liman altına olan talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı ve 2 bin 31 dolara kadar yükseldi.

Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinde başladı.Euro/TL ise 8.16 civarında seyrediyor.Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765’e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.