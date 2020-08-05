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Dolar ve altında son durum ne?

05.08.2020 07:27

Son güncelleme : 05.08.2020 08:15
Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı ise tarihinde ilk kez 2 bin doları aştı ve 2 bin 31 doları gördü. Altın son yükselişle yatırımcısına dolar bazında 8 ayda yüzde 33 kazandırdı. Gram altın ise 460 liradan işlem görüyor.



Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinde başladı.

Euro/TL ise 8.16 civarında seyrediyor.

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Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765’e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu  açıkladı.

Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.

ALTIN TARİH YAZIYOR! İLK KEZ 2 BİN DOLARI AŞTI
 
Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar, güvenli liman altına olan talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı ve 2 bin 31 dolara kadar yükseldi.
 
Gram altın 460 lira seviyesine geldi. Çeyrek altın da 753 liradan işlem görüyor.

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Sterlin 9,0307 9,0760 % 0,67  
Frank 7,5519 7,5974 % 0,60  
Riyal 1,8386 1,8478 % 0,48  
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Alış Satış %  
Altın Ons 2.023 2.023 3,37  
Altın Gr. 449 450 2,59  
Cumhuriyet 2.946 2.996 12,20  
Tam 3.035 3.083 12,60  
Yarım 1.473 1.503 6,10  
Çeyrek 739 754 3,10  
Gümüş.Ons 25,94 25,99 -0,04  
Gümüş Gr. 5,78 5,79 0,03  
B. Petrol 44,37 44,37 -0,06  
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