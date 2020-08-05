Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinden başladı. Altının ons fiyatı ise tarihinde ilk kez 2 bin doları aştı ve 2 bin 31 doları gördü. Altın son yükselişle yatırımcısına dolar bazında 8 ayda yüzde 33 kazandırdı. Gram altın ise 460 liradan işlem görüyor.
Dolar ve altında son durum ne?
05.08.2020 07:27
Son güncelleme : 05.08.2020 08:15
Dolar/TL yeni güne 6.90 seviyesinde başladı.
Euro/TL ise 8.16 civarında seyrediyor.
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Piyasalar koronavirüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 18 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 5 bin 765’e yükseldiğini, bin 83 yeni vaka tanısı konulduğunu açıkladı.
Almanya, yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle Türkiye’ye yönelik uyguladığı seyahat uyarısını Antalya, İzmir, Aydın ve Muğla için kaldırdı.
ALTIN TARİH YAZIYOR! İLK KEZ 2 BİN DOLARI AŞTI
Küresel ekonomiye yönelik endişeler ve zayıflayan dolar, güvenli liman altına olan talebi her geçen gün artırıyor. Dün akşam uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı tarihinde ilk kez 2 bin dolarlık kritik seviyeyi aştı ve 2 bin 31 dolara kadar yükseldi.
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452,70
En Düşük
445,98
BIST En Aktif Hisseler
|DESA
|8,69
|58.087.701
|% 10,00
|
|GARFA
|10,34
|24.647.226
|% 10,00
|
|KAREL
|19,14
|144.469.435
|% 10,00
|
|AKMGY
|46,82
|8.762.586
|% 9,96
|
|HDFGS
|4,42
|86.773.678
|% 9,95
|
|OZBAL
|2,97
|5.087.280
|% -10,00
|
|EGGUB
|96,30
|13.902.647
|% -10,00
|
|BFREN
|954,20
|781.490
|% -10,00
|
|KENT
|1.950,50
|988.904
|% -10,00
|
|ISBIR
|1.305,00
|495.885
|% -10,00
|
|ASELS
|34,52
|1.620.786.942
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|THYAO
|11,01
|1.250.049.330
|% 2,99
|
|BIMAS
|64,75
|772.145.341
|% -9,38
|
|EKGYO
|2,13
|1.535.059.242
|% -4,91
|
|ISGYO
|1,95
|511.701.530
|% -3,47
|
|TSKB
|1,10
|275.948.477
|% -2,65
|
|HLGYO
|2,47
|595.772.987
|% -1,59
|
|GARAN
|6,76
|1.470.019.866
|% -3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,0307
|9,0760
|% 0,67
|
|Frank
|7,5519
|7,5974
|% 0,60
|
|Riyal
|1,8386
|1,8478
|% 0,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.023
|2.023
|3,37
|
|Altın Gr.
|449
|450
|2,59
|
|Cumhuriyet
|2.946
|2.996
|12,20
|
|Tam
|3.035
|3.083
|12,60
|
|Yarım
|1.473
|1.503
|6,10
|
|Çeyrek
|739
|754
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|25,94
|25,99
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|5,78
|5,79
|0,03
|
|B. Petrol
|44,37
|44,37
|-0,06
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Seans Raporu
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17:59AVTUR
Yüzde -8.48 oranında düşüşle 2.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 764, 678 adet işlem
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17:58TEKTU
Yüzde -8.72 oranında düşüşle 1.57 lira fiyatla işlem gören hissede 44, 972, 961 adet işlem
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -56, 94 kaybederek (% -4.52 ) 1, 203
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17:56XU100
Endeks 1, 068 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 26 altında . İşlem hacmi 20, 812.00 milyon TL de