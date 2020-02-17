Dolar/TL, Suriye kaynaklı jeopolitik endişeler nedeniyle baskı altında kalmaya devam ederken, son haftalarda kamu bankalarının artan döviz arzı ise TL`yi destekleyen önemli bir unsur konumunda. Dolar/TL bu sabah güne 6.05 seviyesinin hemen altında başlarken euro 6.56 seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Bankacılara göre haftanın en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası faiz kararı olacak.
Dolar yeni haftaya nasıl başladı?
17.02.2020 09:43
Son güncelleme : 17.02.2020 09:43
REUTERS
Dolar/TL geçen hafta, en son Mayıs 2019'da görülen 6.0680'e kadar yükseldikten sonra bu seviyelerin sınırlı altında 6.05 civarında haftaya başlıyor.
Rusya'da bugün Türkiye ve Rusya arasındaki gerçekleşecek görüşmeler ve Ocak ayı bütçe verileri takip edilirken bankacılara göre haftanın en önemli gündem maddesi ise Merkez Bankası faiz kararı olacak.
Hafta boyunca izlenecek diğer gelişmeler arasında TBMM Genel Kurul gündemine gelmesi beklenen bankacılık ile ilgili düzenleme de yer alıyor. Öte yandan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları ardından İş Bankası'nın hisse devri öngören bir düzenlemenin TBMM'ye gelip gelmeyeceği de piyasalarda takip ediliyor.
PİYASALARDA KORONAVİRÜS ETKİSİ
ABD hisse ve tahvil
piyasalarının resmi tatilden dolayı bugün işlem görmeyecek olması sebebiyle işlem hacimlerinin zayıf olması bekleniyor. Çin'deki koronavirüs salgınıyla ilgili yeni vaka sayısının bir önceki günkü 2,009 seviyesinden Pazar günü 2,048'e çıkarken koronavirüsün dünya ekonomisine olan etkisi konusundaki endişeler de piyasaları baskılamayı sürdürüyor.
Deniz Yatırım Stratejisti Orkun Gödek, "Yeni haftada yurt içinde TCMB-PPK kararı yakından takip edilecek. Piyasa beklentisi 50 baz puan faiz indirimi ile sürecin korunması. Yurt dışında ise PMI verilerinin yanında hafta ortasında açıklanacak olan Ocak ayı FOMC toplantısına ait tutanaklar yatırımcıların Coronavirus ve Fed'in repo operasyonlarındaki duruşuna dair fikirlerini öğrenmesine imkan tanıyacak" dedi ve ekledi: "ABD piyasalarının kapalı olması işlem hacminde gün boyunca aşağı yönde baskıya neden olabilir. Euro/dolar paritesinin 1.09 altındaki görüntüsünü koruması ve güçlü dolar
teması gelişmekte olan ülke para
birimlerinde baskıyı devam ettirebilir. Dolar/TL paritesinde 6.05 bölgesindeki direnci yakından izliyoruz."
BDDK'nın swap adımının da desteğiyle dolar/TL geçen hafta başında 5.9750'ye kadar gerilese de bu seviyelerde kalıcı olamamıştı. Kur artan jeopolitik tansiyonun da etkisiyle geçen hafta boyunca yukarı yönlü bir seyir izledi.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,26
|32.972.368
|% 0,00
|
|TIRE
|8,35
|240.641.615
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,25
|1.656.754
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,55
|249.688.672
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 0,00
|
|DGKLB
|2,26
|32.972.368
|% 0,00
|
|TIRE
|8,35
|240.641.615
|% 0,00
|
|SNGYO
|1,25
|1.656.754
|% 0,00
|
|VAKBN
|6,55
|249.688.672
|% 0,00
|
|THYAO
|14,89
|1.631.465.274
|% 0,00
|
|ASELS
|29,08
|1.614.927.623
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 0,00
|
|ISGYO
|2,15
|708.599.609
|% 0,00
|
|GSRAY
|2,88
|693.205.377
|% 0,00
|
|BJKAS
|2,88
|694.570.339
|% 0,00
|
|KARSN
|1,97
|414.721.082
|% 0,00
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|CEMAS
|1,24
|221.880.380
|% 0,00
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8605
|7,8999
|% -0,20
|
|Frank
|6,1299
|6,1668
|% -0,18
|
|Riyal
|1,6069
|1,6149
|% -0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.582
|1.583
|-0,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|-0,60
|
|Cumhuriyet
|2.043
|2.065
|-2,00
|
|Tam
|2.031
|2.081
|8,30
|
|Yarım
|981
|1.007
|4,01
|
|Çeyrek
|492
|503
|2,01
|
|Gümüş.Ons
|17,86
|17,90
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,47
|3,48
|0,02
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|B. Petrol
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