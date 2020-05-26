Dolar yönünü aşağı çevirdi!

BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|1,17
|656.753
|% 0,00
|AKGUV
|1,88
|4.961.474
|% 0,00
|AVISA
|13,30
|9.713.539
|% 0,00
|MAVI
|40,90
|24.380.822
|% 0,00
|IZMDC
|12,20
|25.210.191
|% 0,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,2479
|8,2892
|% -0,32
|Frank
|6,9127
|6,9543
|% -0,98
|Riyal
|1,7786
|1,7875
|% -1,59
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|-6,64
|Altın Gr.
|372
|372
|-6,04
|Cumhuriyet
|2.408
|2.444
|-40,40
|Tam
|2.479
|2.507
|-41,50
|Yarım
|1.210
|1.226
|-20,30
|Çeyrek
|605
|613
|-10,10
|Gümüş.Ons
|17,28
|17,31
|0,22
|Gümüş Gr.
|3,75
|3,76
|0,02
|B. Petrol
|36,30
|36,30
|0,77
Seans Raporu
- 14:30TSGYO Yüzde 10.00 oranında artışla 2.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 979, 606 adet işlem
- 14:29 KENT, CMENT, ISYAT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:29 EGCYO, SELEC, ARDYZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 14:27SAFKR Yüzde 6.39 oranında artışla 4.66 lira fiyatla işlem gören hissede 222, 406 adet işlem
- 14:26GLBMD Yüzde 9.71 oranında artışla 3.39 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 542, 814 adet işlem