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Dolar yönünü aşağı çevirdi!

26.05.2020 17:14

Son güncelleme : 26.05.2020 17:23
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından uluslararası piyasalarda 6,70`den işlem görüyor.



UZMANPARA

Türkiye piyasalarının kapalı olması nedeniyle uluslararası piyasalarda işlem gören Türk Lirası'nın değeri yüzde 2'ye yakın arttı. Güne 6.81 lira seviyesinden başlayan dolar 6.6969 liraya kadar geriledi. 

Dün yurt içinde bayram tatili olması sebebiyle sığ olan piyasada  6,8025- 6,8176 bandında işlem gören dolar/TL, bugün 6.70 TL seviyesine kadar geriledi.

Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,83'ün direnç 6,78'in destek olarak öne çıktığını dile getirmişti.
 





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Tam 2.479 2.507 -41,50  
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