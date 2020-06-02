Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, saat 17.50 itibarıyla 6.72 seviyesine geriledi.
Dolar yönünü aşağı çevirdi
02.06.2020 17:58
Son güncelleme : 02.06.2020 18:09
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyordu. Saat 17.50 itibarıyla dolar/TL yönünü aşağı çevirerek 6.72 TL
seviyesine geriledi.
Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip koronavirüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.
17:54108.120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 853,48
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.099
17:546,7327
En Yüksek
|Değişim
|: -1,14%
|| -0,0773
|Açılış
|: 6,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8530
|
6,8221
En Düşük
6,7099
17:547,5261
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,0425
|Açılış
|: 7,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6000
|
7,6132
En Düşük
7,5075
17:54376,43
En Yüksek
|Değişim
|: -1,18%
|| -4,50
|Açılış
|: 376,70
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
375,57
BIST En Aktif Hisseler
|EGGUB
|80,30
|32.574.397
|% 10,00
|
|DARDL
|12,10
|2.600.657
|% 10,00
|
|EMNIS
|4,07
|180.216
|% 10,00
|
|MRSHL
|76,50
|24.470.944
|% 9,99
|
|FRIGO
|16,30
|1.403.495
|% 9,99
|
|RTALB
|21,02
|73.572.681
|% -9,94
|
|GLRYH
|9,06
|12.452.147
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|1.614.676
|% -9,88
|
|ULUUN
|8,19
|40.762.384
|% -7,77
|
|SELGD
|3,20
|778.994
|% -6,71
|
|ASELS
|32,52
|1.481.525.951
|% 1,94
|
|EKGYO
|1,74
|1.123.365.772
|% 8,07
|
|GARAN
|8,06
|1.001.188.033
|% 0,75
|
|THYAO
|12,62
|718.397.093
|% -1,10
|
|AFYON
|2,99
|665.107.975
|% 6,03
|
|EKGYO
|1,74
|1.123.365.772
|% 8,07
|
|AFYON
|2,99
|665.107.975
|% 6,03
|
|MNDRS
|2,41
|401.532.589
|% 2,99
|
|YKBNK
|2,42
|380.045.174
|% 1,68
|
|IHLGM
|1,31
|191.187.468
|% 3,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4173
|8,4595
|% -0,72
|
|Frank
|6,9634
|7,0053
|% -1,33
|
|Riyal
|1,7858
|1,7948
|% -1,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.741
|0,67
|
|Altın Gr.
|376
|376
|-4,45
|
|Cumhuriyet
|2.440
|2.479
|-29,80
|
|Tam
|2.512
|2.544
|-38,20
|
|Yarım
|1.226
|1.245
|-18,80
|
|Çeyrek
|613
|623
|-7,50
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,93
|3,94
|-0,07
|
|B. Petrol
|39,14
|39,14
|0,82
|