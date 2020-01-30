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Dolarda son durum! İşte rakamlar...

30.01.2020 09:32

Son güncelleme : 30.01.2020 12:13
Dolar/TL hafta boyunca 5.95 civarında dar bantta bir seyir izledikten sonra artan jeopolitik tansiyonla yükselişe geçti. Piyasalarda bugün Merkez Bankası`nın yılın ilk enflasyon raporunda vereceği mesajlar izlenecek. ABD Merkez Bankası yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.



REUTERS

Dolar/TL dün 8 Ocak'tan beri ilk kez 5.9740'a kadar yükseldikten sonra şu an 5.98 civarında seyrini sürdürüyor. TL'deki bu değer kaybı benzer gelişmekte olan ülke para birimlerine göre farklı değil.

Bir bankanın döviz masası işlemcisi, "Jeopolitik tansiyonun artması"na dikkat çekerek, "İblib tekrar fiyatlamalara olumsuz yansıyor, küresel piyasalar da virüs vs nedenlerle EM'leri destekleyici değil" dedi.

Önümüzdeki günlerin jeopolitik gelişmelerin Türkiye'nin Rusya, ABD ve AB ile ilişkilerine etkisinin de daha yakından izleneceği bir dönem olacağını belirten bankacı, TL'deki bugünkü hareketin sınırlı, oynaklığın ise çok düşük olduğunu belirtti. Bankacı, "Bugün TCMB'nin yılsonu enflasyonu ve buna uygun para politikasını nasıl tanımlayacağı izlenecek. Cuma akşamı S&P'de önemli" diye konuştu.

FED FAİZİ SABİT TUTTU

TL'nin bir ay vadeli ima edilen oynaklığı 6.5 ile 2013'lü yıllardan beri en düşük seviyelerde. Küresel piyasalarda yeni koronavirüsün yayılmasına ilişkin endişelerle yaşanan satış baskısı devam ediyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yılın ilk politika toplantısında faizleri sabit tutarken; ılımlı ekonomik büyümenin devamına ve "güçlü" bir iş piyasasına işaret ederek borçlanma maliyetlerinde yakın tarihte bir değişiklik olmayacağı sinyalini verdi.

Enflasyon raporunda ise TCMB'nin yılsonu enflasyon tahmini olan %8.2 seviyesinden yapabileceği değişimler ve bunların gerekçeleri yakından takip edilecek. Hükümetin YEP öngörüsü de bu yıl sonu için %8.5 seviyesinde bulunuyor. Piyasanın yıl sonu beklentisi ise tek haneye geriledi. TCMB'nin yılsonu tahminine ilişkin bugün büyük bir revizyon öngörülmüyor.

Reuters'ın dün yayımladığı ankete göre Tüketici Fiyatları Endeksi'nin Ocak'ta gıda öncülüğünde aylık %1.1 artış göstermesi 2020 sonunda ise %9.6 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şeker Yatırım Ekonomisti Serkan Gönençler "Kurda bir değer kaybı görülmezse ikinci yarıda tek haneli seviyelerde enflasyon görebiliriz" dedi. Gönençler TCMB'nin faiz indirimi eğilimini koruduğunu belirterek, "Son enflasyon raporu sonrasında 2020 tahminini indirecek önemli bir gelişme olmadı, o sebeple yıl sonu enflasyon tahmini ile çok oynanacağını düşünmüyorum, belki bir ince ayar yapılabilir" değerlendirmesinde bulundu.




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