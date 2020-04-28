Birçok ülkede, ekonominin yeniden açılmasına ilişkin öngörülerin erken tarihlere çekilmesine ilişkin haberler piyasaları yukarıya taşıyan etkenler oldu. Piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası`nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Bu veriler öncesi bugün güne yükselişle başlayan dolar şu dakikalarda 6.99 TL`den işlem görüyor.
Dolarda son durum ne?
28.04.2020 16:58
Son güncelleme : 28.04.2020 17:43
Dün 6,9523-6,9950 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 6,9861'den tamamladı.
Dolar/TL, bugün güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,1 üzerinde 6,9930'dan işlem görüyordu. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 7,5710'dan, sterlin/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 8,6990'dan satılıyordu.
Dolar şu dakikalarda 6.99 TL'den, euro
da 7.59 TL'den işlem görüyor.
Yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.
Öte yandan küresel piyasalar bu hafta, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yapacakları toplantılara ve açıklanacak yeni önlem paketlerine odaklanacak. Fed'in bu haftaki toplantısı Çarşamba günü sona erecek, ECB'nin toplantısı Perşembe günü yapılacak.
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BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|34,32
|157.942.877
|% 10,00
|
|BANVT
|26,62
|81.180.246
|% 10,00
|
|PAPIL
|13,20
|46.936.244
|% 10,00
|
|SONME
|5,94
|2.503.983
|% 10,00
|
|CUSAN
|2,97
|19.610.734
|% 10,00
|
|CASA
|18,09
|420.225
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.826,00
|297.126
|% -10,00
|
|BMELK
|2,84
|660.502
|% -9,84
|
|EPLAS
|13,93
|106.271
|% -6,82
|
|IHGZT
|4,32
|181.424
|% -6,09
|
|ECILC
|5,14
|860.710.480
|% 0,59
|
|GARAN
|8,39
|841.611.956
|% 0,36
|
|THYAO
|10,70
|675.788.187
|% -1,11
|
|ASELS
|27,34
|487.155.034
|% -0,51
|
|ODAS
|1,74
|442.891.092
|% 4,82
|
|ODAS
|1,74
|442.891.092
|% 4,82
|
|ECILC
|5,14
|860.710.480
|% 0,59
|
|CEMAS
|1,06
|126.537.141
|% 1,92
|
|GARAN
|8,39
|841.611.956
|% 0,36
|
|YKBNK
|2,12
|209.445.896
|% 0,00
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6869
|8,7305
|% 0,33
|
|Frank
|7,1608
|7,2039
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8560
|1,8653
|% 0,21
|
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|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.703
|1.704
|-10,27
|
|Altın Gr.
|382
|383
|-2,71
|
|Cumhuriyet
|2.450
|2.507
|-18,40
|
|Tam
|2.514
|2.568
|-18,90
|
|Yarım
|1.225
|1.255
|-9,20
|
|Çeyrek
|614
|628
|-4,60
|
|Gümüş.Ons
|15,09
|15,12
|-0,09
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|Gümüş Gr.
|3,38
|3,39
|-0,02
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|B. Petrol
|23,55
|23,55
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