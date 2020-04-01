ABD Doları`nın global döviz rezervleri içinde payı 4`ncü çeyrekte azaldı.
Doların global döviz rezervleri içinde payı azaldı
01.04.2020 08:12
Son güncelleme : 01.04.2020 08:13
IMF verilerine göre, ABD Doları'nın global döviz rezervleri içinde payı 2019'un son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre azalarak yüzde 61,5'ten yüzde 60,8'e indi.
IMF verilerine göre global rezervler 4'ncü çeyrekte 3'ncü çeyreğe göre yüzde 1,5 ve 2018'in son çeyreğine göre yüzde 3 artarak 11 trilyon 829 milyar dolara ulaştı.
Dördüncü çeyrekte euronun payı yüzde 20,2'den 20,5'e yükselirken, Çin Yuanı'nın payı yüzde 1,9, Japon Yeni'nin payı yüzde 5,6 oldu.
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler
|MRGYO
|0,77
|8.248.634
|% 10,00
|
|ETYAT
|0,99
|2.845.327
|% 10,00
|
|BMELK
|1,10
|122.579
|% 10,00
|
|GSDHO
|1,21
|50.267.537
|% 10,00
|
|INTEM
|7,26
|2.530.819
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,47
|20.139.487
|% -9,87
|
|OZRDN
|2,00
|107.727
|% -4,76
|
|ATSYH
|1,20
|108.384
|% -4,76
|
|ISMEN
|4,03
|55.399.760
|% -4,73
|
|QNBFL
|107,80
|10.788.098
|% -3,75
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|THYAO
|9,07
|749.037.300
|% 4,01
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|ASELS
|23,60
|533.946.815
|% 1,55
|
|PGSUS
|34,20
|436.291.329
|% 9,97
|
|YKBNK
|1,89
|274.531.185
|% 1,07
|
|ECILC
|4,77
|660.036.555
|% 4,15
|
|IHLGM
|1,05
|135.215.739
|% 9,38
|
|GSRAY
|2,22
|249.731.490
|% 9,90
|
|GARAN
|8,13
|800.765.940
|% 1,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
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|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,1684
|8,2094
|% -0,24
|
|Frank
|6,8560
|6,8973
|% 0,03
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|Riyal
|1,7529
|1,7617
|% 0,01
|
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|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.586
|1.588
|9,99
|
|Altın Gr.
|338
|338
|2,38
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
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|Gümüş.Ons
|14,04
|14,08
|0,09
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|Gümüş Gr.
|2,99
|3,00
|0,02
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|B. Petrol
|25,80
|25,80
|-0,55
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