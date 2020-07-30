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Dolar/TL, ne kadar oldu? İşte son durum...

30.07.2020 10:02

Son güncelleme : 30.07.2020 10:02
Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,9710`dan işlem görüyor.



AA

Dün en düşük 6,9357, en yüksek 7,0037 seviyelerini gören dolar/TL,  günü önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazancıyla 6,9824'ten tamamladı.

Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla  önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 altında 6,9710'dan işlem görüyor. Aynı  dakikalarda avro/TL yüzde 0,7 azalışla 8,193'ten, sterlin/TL yüzde 0,6 değer  kaybıyla 9,0027'den satılıyor.

Dolar endeksi, önceki gün sonlandırdığı düşüş eğilimine geri döndü ve  günü yüzde 0,4 azalışla 93,3'ten tamamladı. Avro/dolar paritesi ise yüzde 0,4  artışla 1,1750 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, bugün Kurban Bayramı arifesi olduğu için yurt içinde  piyasaların öğlene kadar açık olacağını belirtti.

Yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında Almanya'da işsizlik,  büyüme ve Tüketici Fiyat Endeksi, Avro Bölgesi işsizlik, ABD büyüme ve haftalık  işsizlik başvuruları verilerinin takip edileceğini bildiren analistler, teknik  açıdan dolar/TL'de 6,90-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.





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