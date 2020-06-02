Dolar/TL, güne düşüşle başlamasının ardından 6,8110`dan işlem görüyor.
Dolar/TL yeni günde ne kadar?
02.06.2020 10:33
Son güncelleme : 02.06.2020 10:55
AA
Dün 6,7963-6,8261 bandında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yatay bir seyirle 6,8143'ten tamamladı.
Dolar/TL, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 6,8110'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,1 azalışla 7,5790'dan, sterlin/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 8,5380'den satılıyor.
Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,9, avro/dolar paritesi ise yüzde 0,1 azalışla 1,1125 seviyesinde dengelendi.
Analistler, yurt içinde ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu, ABD'deki sosyal olayların ve yeni tip corona virüse ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,80'in altında kalıcılık sağlanması durumunda 6,75'in gündeme geleceğini kaydetti.
10:37108.406
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 1.140,04
|Açılış
|: 107.788
|
|Önceki Kapanış
|: 107.266
|
108.484
En Düşük
107.768
10:376,8121
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0021
|Açılış
|: 6,8530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5970
|
6,8221
En Düşük
6,7988
10:377,5796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0520
|
7,5951
En Düşük
7,5639
10:37380,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,59
|Açılış
|: 380,24
|
|Önceki Kapanış
|: 380,93
|
382,07
En Düşük
379,70
BIST En Aktif Hisseler
|EMNIS
|4,07
|34.363
|% 10,00
|
|FRIGO
|16,30
|559.579
|% 9,99
|
|CASA
|23,40
|65.801
|% 9,96
|
|TKURU
|16,57
|28.766
|% 9,95
|
|TSGYO
|3,76
|6.267.547
|% 9,94
|
|GLRYH
|9,06
|8.784.224
|% -9,94
|
|EKIZ
|6,57
|752.180
|% -9,88
|
|AYCES
|22,72
|105.421
|% -9,70
|
|RTALB
|21,80
|36.647.763
|% -6,60
|
|DAGHL
|7,05
|243.598
|% -5,75
|
|EKGYO
|1,71
|342.633.371
|% 6,21
|
|ASELS
|32,72
|272.631.723
|% 2,57
|
|GARAN
|8,09
|215.308.945
|% 1,12
|
|THYAO
|12,78
|163.514.406
|% 0,16
|
|TUPRS
|91,30
|105.511.657
|% 2,82
|
|EKGYO
|1,71
|342.633.371
|% 6,21
|
|IHLGM
|1,30
|62.962.945
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,43
|104.750.019
|% 2,10
|
|IHLAS
|0,72
|26.102.249
|% 2,86
|
|MNDRS
|2,53
|73.071.081
|% 8,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5094
|8,5521
|% 0,36
|
|Frank
|7,0583
|7,1008
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8081
|1,8172
|% -0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-3,15
|
|Altın Gr.
|380
|380
|-0,95
|
|Cumhuriyet
|2.460
|2.500
|-8,90
|
|Tam
|2.533
|2.573
|-9,20
|
|Yarım
|1.236
|1.260
|-4,50
|
|Çeyrek
|618
|628
|-2,20
|
|Gümüş.Ons
|18,18
|18,21
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,99
|3,99
|-0,02
|
|B. Petrol
|38,70
|38,70
|0,38
|