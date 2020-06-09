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Dünya Bankası küresel büyüme tahminini düşürdü

09.06.2020 09:15

Son güncelleme : 09.06.2020 09:15
Dünya Bankası, yeni tip corona virüs (Kovid-10) salgınının, küresel ekonomiyi İkinci Dünya Savaşı`ndan bu yana görülen en derin ekonomik durgunluğa soktuğunu belirterek, bu yıla ilişkin küresel büyüme tahminini düşürdü.



AA

Dünya Bankası, Küresel Ekonomik Beklentiler Raporu'nun Haziran 2020 sayısını yayımladı.

Kovid-19 salgınının yarattığı hızlı ve büyük şok ile salgına karşı  alınan önlemlerin ekonomiyi ciddi bir daralmaya sürüklediğine işaret edilen  raporda, küresel ekonominin bu yıl yüzde 5,2 küçüleceği tahminine yer verildi.

Raporda, bunun İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en derin durgunluğu  yansıttığı aktarıldı.

Dünya Bankası, ocak ayında yaptığı tahminlerde küresel ekonominin bu  yıl yüzde 2,5 büyüyeceğini öngörmüştü. Bankanın raporunda, 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme  tahmini ise yüzde 2,6'dan yüzde 4,2'ye yükseltildi.

ABD EKONOMİSİ YÜZDE 6,1, EURO BÖLGESİ YÜZDE 9,1 DARALACAK

Gelişmiş ekonomilerdeki iç talep ve arz, ticaret ile finans  alanlarında ciddi bozulmaların yaşandığı belirtilen raporda, bu ülkelerin  ekonomilerinin 2020'de ortalama yüzde 7 daralmasının, gelecek yıl ise yüzde 3,9  büyümesinin beklendiği de ifade edildi.

Gelişmiş ülkeler grubunda yer alan ABD ekonomisinin bu yıl yüzde 6,1  küçüleceği, gelecek yıl yüzde 4 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.

Euro Bölgesi ekonomisinin ise bu yıl yüzde 9,1 daralacağını, gelecek  yıl yüzde 4,5'lik büyüme performansı göstereceği değerlendirildi.

Japonya ekonomisinin de bu yıl yüzde 6,1 küçülürken, gelecek yıl yüzde  2,5 büyüyeceği öngörüsü de raporda yer buldu.

ÇİN'İN BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞÜRÜLDÜ

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin de bu yıl ortalama yüzde 2,5  daralacağının tahmin edildiği raporda, kişi başına düşen gelirin yüzde 3,6  azalmasının beklendiği ve bu durumun milyonlarca insanı aşırı yoksulluğa  düşüreceği kaydedildi. Gelişmekte olan ülkelerin 2021'de ise yüzde 4,6'lık büyüme  performansı göstereceğinin beklendiği aktarıldı.

Bu grupta yer alan ülkelerden Çin'in bu yıla ilişkin ekonomik  büyüme tahmini yüzde 5,9'dan yüzde 1'e düşürüldü. Çin ekonomisinin gelecek yıl  ise 6,9 büyüyeceği öngörüldü.

Rusya ekonomisinin bu yıl yüzde 6 küçülmesi beklenirken, 2021'de yüzde  2,7 büyüyeceği tahmin edildi. Hindistan ekonomisinin de bu yıl yüzde 3,2  daralırken, gelecek yıl yüzde 3,1 büyüyeceği öngörüldü.

Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerin de yer aldığı raporda, ülke  ekonomisinin bu yıl yüzde 3,8 küçüleceği, 2021'de ise yüzde 5 büyüyeceği tahmini  yapıldı.




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