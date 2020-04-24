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Dünya Ticaret Örgütü ve IMF`den ihracat kısıtlamalarına karşı uyarı

24.04.2020 18:31

Son güncelleme : 24.04.2020 18:31
Dünya Ticaret Örgütü (WTO) ve Uluslararası Para Fonu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle artan ihracat kısıtlamaları ile tıbbi malzeme ve gıda ticaretini sınırlayan eylemlerden endişe duyduklarını belirterek, bu kısıtlamaların "tehlikeli bir şekilde zarar verici" olabileceği konusunda uyardı.



AA

WTO ve IMF, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler ve bunların  küresel ticarete etkisine ilişkin ortak bir açıklama yaptı.

Ekonomik büyümenin canlanmasında açık ticaret politikalarının rolü  vurgulanan açıklamada, "Özellikle, artan ihracat kısıtlamalarından kaynaklanan  arzdaki bozulmalardan ve önemli tıbbi malzemelerle gıda ticaretini sınırlayan  diğer eylemlerden endişe duyuyoruz." ifadesi kullanıldı.

KOVİD-19 İÇİN GEREKLİ TIBBİ ÜRÜNLERİN İTHALAT FATURASI GEÇEN YIL 300 MİLYAR DOLAR OLDU

Açıklamada, geçen yıl, yüz maskesi, eldiven, el sabunu, dezenfektan,  koruyucu giysi, oksijen maskesi, ventilatör ve nabız ölçme cihazı gibi Kovid-19  salgınıyla mücadelede ihtiyaç duyulan ürünlerin küresel ithalatının yaklaşık 300  milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, hükümetlerin söz konusu  tıbbi ürünlerin ithalatını kolaylaştırmak için birçok tedbir aldığı aktarıldı.

İlaçlar, koruyucu giysiler ve ventilatör gibi kritik ürünlerin  ihracatının da kolaylaştırılması gerektiği vurgulanan açıklamada, WTO  kurallarının kritik eksiklikleri önlemek veya hafifletmek için uygulanan geçici  ihracat kısıtlamalarına izin verdiğini ancak mevcut koşullarda bu tür tedbirler  uygulanırken hükümetlerin dikkatli olması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, bu tür önlemlerin tedarik zincirine zarar verdiği ve  üretimi azalttığına işaret edilerek, "İhracat kısıtlamaları tehlikeli bir şekilde  zarar verici olabilir." değerlendirmesine yer verildi.

Bu kısıtlamaların ekonomik ve sağlık krizini daha da kötüleştireceğine  işaret edilen açıklamada, tıbbi malzemelerin üretimini artırmak için sınır ötesi  üretim ve dağıtım ağlarını inşa etmenin önemi vurgulandı.

Açıklamada, tıbbi ürünlerin yanı sıra bazı gıda ürünlerine yönelik  kısıtlamaların da ortaya çıkmaya başladığı belirtilerek, "Hükümetlere, ihracat  ile diğer ticaret kısıtlamalarından kaçınmaları ve yılın başından bu yana  uygulamaya koydukları kısıtlamaları hızlıca kaldırmaya çalışmaları için çağrıda  bulunuyoruz." ifadesi kullanıldı.






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