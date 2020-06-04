Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

Dünyada en çok kazanan CEO ilk kez bir kadın oldu

04.06.2020 07:54

Son güncelleme : 04.06.2020 07:54
Dünyada ilk kez en çok kazanan şirket yöneticisi bir kadın oldu. Buna rağmen kadın-erkek arasında ücret eşitsizliği ciddi ölçüde devam ediyor.



Associated Press için Equilar tarafından hazırlanan en yüksek ücretli CEO'lar sırlamasına göre, 2019'da birinci 58,5 milyon dolarla teknoloji şirketi Advanced Micro Devices'ın (AMD) tepe yöneticisi Lisa Su oldu.

Euronews'te yer alan habere göre Su'nun AMD'den aldığı maaş bir milyon dolar, buna 1,2 milyon dolarlık performans bonusu eklendi. Su ayrıca geçen yıl 3 milyon dolarlık hisse senedi opsiyonu ve 53 milyon dolarlık şirket hisse primi aldı.

Su, 2019 yılında bir önceki yıla göre AMD'den aldığı ücretini dörde katladı.

Kadın yönetici 2014'de şirketin başına geçtiğinde, AMD hisseleri 3 dolardı, bugün ise yaklaşık 55 dolardan satılıyor.

500 Amerikan şirketini kapsayan S&P 500'de en fazla ücret alan 50 yaşındaki Su olurken, onu 45,8 milyon dolarla Discovery Inc'in patronu David M. Zaslav takip ediyor. Yıllık 45,5 milyon dolar gelirle de Walt Disney'nin CEO'su Robert A.Iger üçüncü sırada.

Toplam 329 ismin yer aldığı sıralamada sadece 20 kadın yönetici bulunuyor. Lisa Su'dan sonra gelen ilk kadın, Lockheed Martin'in CEO'su Marillyn A. Hewson yılda 24,4 milyon dolar ücret alıyor.





uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:05109.111
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  108.926  
Önceki Kapanış :  109.111  
En Yüksek
109.231 En Düşük
108.327
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MRSHL 84,15 21.040.589 % 10,00  
FRIGO 17,93 1.936.870 % 10,00  
ARDYZ 29,26 74.202.211 % 10,00  
DENCM 8,36 25.983.085 % 10,00  
SALIX 9,80 618.128 % 9,99  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4450 8,4873 % 0,75  
Frank 6,9830 7,0251 % 0,75  
Riyal 1,7891 1,7981 % 0,57  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.703 1.703 3,55  
Altın Gr. 368 368 -4,45  
Cumhuriyet 2.392 2.423 -32,50  
Tam 2.462 2.494 -25,70  
Yarım 1.201 1.217 -16,30  
Çeyrek 601 609 -8,20  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,06  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,02  
B. Petrol 39,25 39,25 -0,54  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru