Microsoft`un kurucusu Bill Gates, 644 milyon dolara (3.9 milyar TL) dünyanın hidrojenle çalışan ilk süper yatını alıyor.
Dünyada ilk! Fiyatı dudak uçuklattı
10.02.2020 12:01
Son güncelleme : 10.02.2020 12:01
Microsoft'un kurucusu Bill Gates, hidrojenle çalışan 644 milyon dolarlık bir "süper yat" alıyor.
Hollanda merkezli yat mimarlığı şirketi Sinot tarafından tasarlanan 112 metrelik lüks yatın konsepti geçen yıl Monaco Yat Fuarı'nda tanıtılmıştı.
96 milyar doları aşan servetiyle dünyanın en zengin ikinci insanı olan Bill Gates, Aqua adlı yat için sipariş veren ilk kişi oldu.
2024'TE SUYA İNDİRİLECEK
BBC Türkçe'nin haberine göre; Beş güverteli yatın inşasının 2024'te tamamlanması bekleniyor. Dünyanın hidrojenle çalışan ilk yatı 14 yolcu kapasiteli. İçinde helikopter pisti, yüzme havuzu, spor salonu ve spa'sı bulunan yatta 31 kişilik mürettebat görev yapacak.
Fütüristik bir tasarımı olan yatın sıvı hidrojeni eksi 253 derecede depolama kapasitesi olan 28 tonluk iki tankı olacak.
Hidrojen ve suyu birleştirerek elektrik üretecek olan yakıt hücreleri bir megavatlık iki motoru çalıştıracak. Yatın tek emisyonu sudan ibaret olacak.
Süper yatın azami hızının saatte yaklaşık 32 kilometre, menzilinin de altı bin kilometre civarında olacağı belirtiliyor. İngiltere'de yayımlanan Sunday Telegraph gazetesine göre, hidrojen yakıt istasyonlarının azlığı nedeniyle, yat dizel yakıtla da çalışabilecek.
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