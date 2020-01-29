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Dünyanın dördüncü petrokimya şirketinin karı düştü

29.01.2020 14:04

Son güncelleme : 29.01.2020 18:41
Suudi Arabistan`a ait dünyanın dördüncü petrokimya şirketi SABIC`ın, 2019`daki yıllık net kârı bir önceki yıla göre yüzde 73,8 azalarak 1,5 milyar dolara geriledi.



AA

Şirket, Suudi Arabistan Menkul Kıymetler Borsası'na (Tadawul) yaptığı  açıklamada, 2018'de net kârın 5,738 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

Açıklamada, 2019'daki net kârda ise bir önceki yıla göre yüzde 73,8  düşüş kaydedildiği ve bu rakamın 1,5 milyar dolarda kaldığı belirtildi.

Hisselerinin çoğunluğu dünya devi Saudi Aramco'ya ait olan şirketin  kâr oranlarındaki bu keskin düşüşün, ürünlerin ortalama satış fiyatlarındaki  gerilemeden kaynaklandığı ifade edildi.

ABD ve Çin'in üretim kapasitesinin artırmasının ardından şirket şimdi  2020 işletme faaliyetlerinde bir yavaşlama bekliyor.

SABIC'ın açıklamasında ayrıca ABD ile Çin arasında yaşanan ticaret  savaşlarının, petrokimya alanında küresel piyasalarda büyük baskılara neden  olduğu ve fiyatları etkilediği öne sürüldü.

Petrol yan ürünlerini işlemek hedefiyle 1976'da Kraliyet  kararnamesiyle Riyad'da kurulan SABIC petrokimya şirketinin yüzde 70'lik hissesi  hükümet adına kayıtlı olup, alanında dünyanın dördüncü büyük şirketi olarak  biliniyor.




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