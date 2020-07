Düşük faizli kampanya konutta rekorlar getirdi













Geçen ay, 192 bin adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı ve 102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı görüldü.AA muhabirlerinin TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlediği bilgiye göre, haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin 12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1.286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere normalleşme adımları ile sektörel kampanyaları konut satışlarında söz konusu rekorların görülmesini sağladı.Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57 bin 219 adetle zirve yapmıştı.İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, haziranda konut satışlarının normalleşmenin başlaması, kamu bankalarının düşük oranlı kredi sunması ve Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyanın etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını söyledi.Durbakayım, 150 bin adedin üzerinde gerçekleşen satış rakamının temmuzda da devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Düşük faizli konut kredisi başvurularının hepsinin henüz sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni taleplerde bulunmasıyla bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Hatta özel bankaların da mevcut oranlarla konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir." dedi.Toplam satışları yarısından fazlasının banka kredisiyle gerçekleştiğini dile getiren Durbakayım, ipotekli satışların toplam içindeki payının yüzde 53,4 olduğunu bildirdi.Durbakayım, ancak birinci el satışlarda yüzde 30,9 ile bekledikleri oranın altında kaldıklarını sözlerine ekledi.Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı Ahmet Erkurtoğlu, kamu bankalarının başlattığı kampanyanın sektör için can suyu olduğunu belirterek, "Hem vadelerin 15 yıla yayılması hem de peşin ödemelerin minimumda tutulup ilk yıl ödeme yapılmaması gibi faktörler, vatandaşı kiracılıktan çıkarıp mülk sahibi olmasını sağladı." dedi.Bu dönemde yapılan fırsatçılığa değinen Erkurtoğlu, "Vatandaşlarımız fırsatçılara geçit vermesinler, evlerin değerlerini iyi araştırıp ona göre konut alsınlar." diye konuştu.Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, haziranın her anlamda ilklerin ayı olduğunu, ilk 19 günde ulaşılan konut kredisi hacminin 2019'un tamamını aştığını söyledi.Haziranda ipotekli konut satışının ilk defa 101 bin 504 adet olduğunu dile getiren Taş, önceki rekorun iki katından fazla satış adedine ulaştıklarını bildirdi.Taş, "Bu rakamlar, aslında ülkede konutta bekleyen talebin bir ipucu. Nitekim 2002'de yüzde 60'larda olan ev sahipliği oranı şu anda yüzde 58 seviyesinde. Bu rakam eve ihtiyaç duyanların talebinin uygun koşulları beklediğini gösteriyor. Şu anda kirada oturup ev almak isteyen kişi sayısı 4,2 milyon. Dolayısıyla açıklanan haziran rakamları buz dağının görünen kısmı." açıklamasında bulundu.Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, haziranda konut satışlarında birçok alanda rekor kırıldığını kaydederek, "Bu rekorlara daha önce de işaret etmiştik: Gayrimenkul almanın tam zamanı. İnşaat maliyetleri yüzde 30'a yakın artarken, fiyatların düşük seviyelerde yükselmesi, konut kredi faiz oranlarının tarihi oranlara inmesi dediklerimizi adeta perçinledi." şeklinde konuştu.Gayrimenkul sektöründeki bu ivmenin büyük motivasyonla yıl sonuna kadar devam edeceğini aktaran Yılmaz, 2020'yi de rekorla bitireceklerini sözlerine ekledi.Artyol Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, konut sektöründe rekorlar ayı olan haziranın, uygun ekonomik şartlar oluşturulduğunda insanların ev almak için harekete geçebildiğini gösterdiğini söyledi.Aynı kampanyanın deprem güçlendirmesine ihtiyaç duyan 7 milyon yapı için de başlatılmasının isabetli olacağını dile getiren Türkkan, "Sadece İstanbul'dan örnek vermek gerekirse; İstanbul'da 40 yaş üstü yani yapım yılı 1980 öncesi olan bina sayısı ise 262 bin 665. Bu binalarda bulunan dairelerde 3,5 milyon insanın yaşadığı düşünüyoruz." dedi.Türkkan, muhtemel bir İstanbul depreminde 490 bin binanın hasar görmesinin beklendiğini kayderek, "Durum gerçekten çok ciddi. Düşük oranlı krediyle insanlar evini yenilerken, bu imkanı olmayanlara da deprem güçlendirme fırsatını sunmalıyız. Bu nedenle konut satışlarında geçerli kampanyayı deprem içinde devreye almanın isabetli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, haziranda başlatılan kampanyaların sektöre ivme kazandırdığını belirterek, bekleyen talebi ciddi anlamda harekete geçirdiğini söyledi.Nef olarak haziranda 305 adet konut sattıklarını ve 373 milyon lira ciro elde ettiklerini dile getiren Çelik, bu satışların 81 milyon lirasının müşterilerin satış ofisleri gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış danışmanları ile görüntülü görüşme yaparak gerçekleştiğini anlattı.Çelik, "Müşterinin her türlü detaya ulaşabildiği, hatta danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı oluşturabildiği Nef Online üzerinden ciddi satış rakamına ulaştık. İlk 6 ay toplamında ise 683 milyon TL ciro elde ettik." dedi.Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, haziranda sektörün performansının 3-4 kat arttığını belirterek, tüm rekorların yanı sıra hazır beton endeksinde yükseliş görüldüğünü ve ortalama konut kredi tutarında 50 bin liraya varan artış yaşandığını söyledi.Akbal, "Satışa çıktığımız Başakşehir Avrasya projemizde bir günde 405 konut sattık. Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle bu fikirlerine gerçeğe dönüştürmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.