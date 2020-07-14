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Düşük faizli kampanya konutta rekorlar getirdi

14.07.2020 13:43

Son güncelleme : 14.07.2020 13:43
Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere sektörel kampanyalar ve normalleşme adımları haziranda konut satışlarında rekorların görülmesini sağladı.



AA

Geçen ay, 192 bin adetle en yüksek haziran ayı konut satış rakamı ve  102 bin adetle tüm zamanların en yüksek ipotekli satışı görüldü.

AA muhabirlerinin TÜİK Konut Satış İstatistiklerinden derlediği  bilgiye göre, haziranda konut satışları yıllık bazda yüzde 209,7 artarak 190 bin  12'ye, ipotekli konut satışları da yüzde 1.286,9 yükselerek 101 bin 504'e ulaştı  ve tüm zamanların en yüksek verileri olarak kayıtlara geçti.

Kamu bankalarının düşük oranlı destek kredisi başta olmak üzere  normalleşme adımları ile sektörel kampanyaları konut satışlarında söz konusu  rekorların görülmesini sağladı.

Daha önce aylık bazda en yüksek haziran satış adedi 2018'de 119 bin  adet olarak görülmüştü. Tüm zamanların ipotekli satış rekoru ise Eylül 2019'da 57  bin 219 adetle zirve yapmıştı.

"GAYRİMENKULDE TARİH YENİDEN YAZILDI"

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi  Durbakayım, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, haziranda konut satışlarının  normalleşmenin başlaması, kamu bankalarının düşük oranlı kredi sunması ve Emlak  Konut GYO'nun başlattığı kampanyanın etkisiyle Cumhuriyet tarihinin en yüksek  aylık satış rakamına ulaşarak rekor kırdığını söyledi.

Durbakayım, 150 bin adedin üzerinde gerçekleşen satış rakamının  temmuzda da devam etmesini beklediklerini kaydederek, "Düşük faizli konut kredisi  başvurularının hepsinin henüz sonuçlanmaması ve konut ihtiyacı olanların yeni  taleplerde bulunmasıyla bu beklentimizin temelini oluşturuyor. Hatta özel  bankaların da mevcut oranlarla konut kredisi vermeye başlaması, satış rakamını  yeni bir rekor seviyeye taşıyabilir." dedi.

Toplam satışları yarısından fazlasının banka kredisiyle  gerçekleştiğini dile getiren Durbakayım, ipotekli satışların toplam içindeki  payının yüzde 53,4 olduğunu bildirdi.

Durbakayım, ancak birinci el satışlarda yüzde 30,9 ile bekledikleri  oranın altında kaldıklarını sözlerine ekledi.

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkan Yardımcısı  Ahmet Erkurtoğlu, kamu bankalarının başlattığı kampanyanın sektör için can suyu  olduğunu belirterek, "Hem vadelerin 15 yıla yayılması hem de peşin ödemelerin  minimumda tutulup ilk yıl ödeme yapılmaması gibi faktörler, vatandaşı  kiracılıktan çıkarıp mülk sahibi olmasını sağladı." dedi.

Bu dönemde yapılan fırsatçılığa değinen Erkurtoğlu, "Vatandaşlarımız  fırsatçılara geçit vermesinler, evlerin değerlerini iyi araştırıp ona göre konut  alsınlar." diye konuştu.

"HAZİRAN RAKAMLARI BUZ DAĞININ GÖRÜNEN KISMI"

Coldwell Banker Türkiye Ülke Başkanı Gökhan Taş, haziranın her anlamda  ilklerin ayı olduğunu, ilk 19 günde ulaşılan konut kredisi hacminin 2019'un  tamamını aştığını söyledi.

Haziranda ipotekli konut satışının ilk defa 101 bin 504 adet olduğunu  dile getiren Taş, önceki rekorun iki katından fazla satış adedine ulaştıklarını  bildirdi.

Taş, "Bu rakamlar, aslında ülkede konutta bekleyen talebin bir ipucu.  Nitekim 2002'de yüzde 60'larda olan ev sahipliği oranı şu anda yüzde 58  seviyesinde. Bu rakam eve ihtiyaç duyanların talebinin uygun koşulları  beklediğini gösteriyor. Şu anda kirada oturup ev almak isteyen kişi sayısı 4,2  milyon. Dolayısıyla açıklanan haziran rakamları buz dağının görünen kısmı."  açıklamasında bulundu.

Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz, haziranda konut  satışlarında birçok alanda rekor kırıldığını kaydederek, "Bu rekorlara daha önce  de işaret etmiştik: Gayrimenkul almanın tam zamanı. İnşaat maliyetleri yüzde 30'a  yakın artarken, fiyatların düşük seviyelerde yükselmesi, konut kredi faiz  oranlarının tarihi oranlara inmesi dediklerimizi adeta perçinledi." şeklinde  konuştu.

Gayrimenkul sektöründeki bu ivmenin büyük motivasyonla yıl sonuna  kadar devam edeceğini aktaran Yılmaz, 2020'yi de rekorla bitireceklerini  sözlerine ekledi.

"DÜŞÜK KREDİ RÜZGARI BİNA GÜÇLENDİRMEDE ESTİRİLMELİ"

Artyol Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Türkkan, konut sektöründe rekorlar  ayı olan haziranın, uygun ekonomik şartlar oluşturulduğunda insanların ev almak  için harekete geçebildiğini gösterdiğini söyledi.

Aynı kampanyanın deprem güçlendirmesine ihtiyaç duyan 7 milyon yapı  için de başlatılmasının isabetli olacağını dile getiren Türkkan, "Sadece  İstanbul'dan örnek vermek gerekirse; İstanbul'da 40 yaş üstü yani yapım yılı 1980  öncesi olan bina sayısı ise 262 bin 665. Bu binalarda bulunan dairelerde 3,5  milyon insanın yaşadığı düşünüyoruz." dedi.

Türkkan, muhtemel bir İstanbul depreminde 490 bin binanın hasar  görmesinin beklendiğini kayderek, "Durum gerçekten çok ciddi. Düşük oranlı  krediyle insanlar evini yenilerken, bu imkanı olmayanlara da deprem güçlendirme  fırsatını sunmalıyız. Bu nedenle konut satışlarında geçerli kampanyayı deprem  içinde devreye almanın isabetli olacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"KONUTTA BEKLEYEN TALEP HAREKETE GEÇTİ"

Nef İcra Kurulu Üyesi Selçuk Çelik, haziranda başlatılan kampanyaların  sektöre ivme kazandırdığını belirterek, bekleyen talebi ciddi anlamda harekete  geçirdiğini söyledi.

Nef olarak haziranda 305 adet konut sattıklarını ve 373 milyon lira  ciro elde ettiklerini dile getiren Çelik, bu satışların 81 milyon lirasının  müşterilerin satış ofisleri gitmelerine gerek kalmadan, yetkili satış  danışmanları ile görüntülü görüşme yaparak gerçekleştiğini anlattı.

Çelik, "Müşterinin her türlü detaya ulaşabildiği, hatta  danışmanlarımızla birebir çalışarak kendilerine özel bir ödeme planı  oluşturabildiği Nef Online üzerinden ciddi satış rakamına ulaştık. İlk 6 ay  toplamında ise 683 milyon TL ciro elde ettik." dedi.

Fuzul Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Akbal, haziranda sektörün  performansının 3-4 kat arttığını belirterek, tüm rekorların yanı sıra hazır beton  endeksinde yükseliş görüldüğünü ve ortalama konut kredi tutarında 50 bin liraya  varan artış yaşandığını söyledi.

Akbal, "Satışa çıktığımız Başakşehir Avrasya projemizde bir günde 405  konut sattık. Bu rekorlar aslında gayrimenkulde bekleyen talebin harekete  geçtiğini, eve ulaşamayan kitlelerin de uygun faizlerle bu fikirlerine gerçeğe  dönüştürmeye başladığını görüyoruz." diye konuştu.




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